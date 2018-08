Chiar dacă suntem în plină vară, aveți un singur motiv să vă gândiți deja la toamnă: cursa Băneasa Forest Run, o alergare plăcută prin pădure ce se adresează celor care iubesc să facă mișcare în natură. De la verdele din primăvara primei ediții, vă propunem pentru a doua ediție o alergare pe covor de frunze, în pădurea plină de copaci aurii. Alergarea are două probe, de distanțe diferite, cea de cors de 11 kilometri și proba de semimaraton de 21 de kilometri. Pe ambele trasee, dar și la start/finish sunt prevăzute puncte de hidratare și alimentare.

Succesul primei ediții a fost asigurat mai cu seamă de participanții care au apreciat alergarea prin pădurea verde, pe poteci de trail. Să alergi printre frunze, cu sunetul păsărilor pe traseu, aceasta este cea mai mare plăcere pe care am avut-o la prima ediție Băneasa Forest Run', ne-a spus Maria, după ce a terminat cursa. Iar Ștefan a fost de părere că nu ai nevoie de nimic altceva, nici măcar de muzică. Ai totul la această competiție, iar faptul că putem alerga prin pădure, deși suntem atât de aproape de oraș, este o adevărată bucurie'.

Competiția din 4 noiembrie este precedată de patru antrenamente care vor avea loc pe traseul de cros, la 26 august, 30 septembrie, 7 și 21 octombrie, și un antrenament de revenire, la 11 noiembrie, la o săptămână după cursă.

Începând cu această a doua ediție, asociația Alergăm de plăcere este co-organizator al evenimentului. Asociația își propune să susțină și să îndemne lumea să se bucure de tot ce înseamnă mișcarea în natură, de la o simplă plimbare, până la alergarea unei distanțe de semimaraton, pentru a face astfel un prim pas important către un stil de viață sănătos.

„Baneasa Forest Run inseamna in primul rand o baie de padure. Nu e vorba doar de alergare, ci si despre peisaje, fosnetul frunzelor uscate sub picioare, mirosul aerului proaspat si ciripitul pasarilor. Sunt studii care arata ca dincolo de sanatatea psihica, petrecerea timpului in natura are mari beneficii asupra dispozitie si a stimei de sine. Sunt lucruri pe care le spunem cand vine vorba despre sport, iar faptul ca miscarea se intampla in natura, in padure, nu face decat ca efectul sa fie dublu.', a declarat Theodor Manolache, organizatorul evenimentului.

Dacă la ediția din primăvară, Băneasa Forest Run a susținut cauza MagiCamp, la cea de-a doua ediție alergătorii pot dona pentru Hope and Homes for Children, mai precis pentru familia Bogza. Aceasta este formată din cei doi părinți și șase copii cu vârste cuprinse între un an și 9 ani. Ei locuiesc într-o colibă de chirpici, care stă se dărâme. Înconjuraţi de câini maidanezi și locuind în condiții nepotrivite, copiii sunt expuşi unui mediu insalubru şi periculos, dar totuşi merg în fiecare zi la şcoală şi la gradiniţă și au rezultate bune la învățătură. Părinții sunt conștienți de importanța educației pentru un viitor mai bun al copiilor.

Mama suferă de epilepsie și, din cauza lipsei banilor, nu mai urmează tratament. Se străduieşte să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copiilor. Tatăl copiilor lucrează ocazional în sat pentru a mai câștiga niște bani. Singurele venituri constante ale familiei sunt ajutorul social şi alocaţia copiilor. Din cauza situației financiare, părinții nu le pot asigura copiilor cele necesare pentru frecventarea în condiții normale a școlii și grădiniței. Prejudecăţile oamenilor şi greutăţile financiare şi-au pus amprenta asupra familiei. Alergătorii la Băneasa Forest Run pot susține familia Bogza donând 10, 20, 30 de lei sau orice sumă multiplu de acestea, la înscrierea pe site-ul www.baneasaforestrun.ro sau direct pe pagina Galantom a evenimentului, http://hhc.galantom.ro/fundraising-pages/view?id=6163.

O parte din fondurile care susțin programul de prevenire a separării copilului de familie, prin care Hope and Homes for Children ajută peste 2.000 de copii anual, vin de la donatori individuali, alergători care aleg să își dedice efortul unei cauze—a ajuta copiii vulnerabili să rămână alături de părinții lor. Acum, alergătorii din competiția Băneasa Forest Run se alătură galeriei susținătorilor Hope and Homes for Children și ajută copiii familiei Bogza să rămână acolo unde le este locul și să aibă parte de o copilărie așa cum merită. Le mulțumim de pe acum și le urăm mult succes cu pregătirea', a declarat Robert Ion, director de fundraising, Hope and Homes for Children.

