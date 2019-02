Comori istorice și religioase din Israel (PUBLICITATE)

Explorează teritoriul Israelului biblic, în acest circuit de la Europa Travel, începând cu vechiul Jaffa din Tel Aviv, impresionantul Ierusalim și până în Yardenit, acolo unde Isus și-a primit botezul în apele sfinte ale Iordanului.

Tel Aviv, orașul care nu doarme niciodată!

Circuitul de 5 zile în Israel, de la Europa Travel, te poartă spre cele mai vizitate locuri din Țara Sfântă începând cu Tel Aviv, cel mai modern și vibrant oraș din Țara Sfântă care te copleșește la propriu cu peisajele sale mediteraneene având numai puțin de 14 km de plaje aurii întinse până în buza Mediteranei. Pășește în cetatea Jaffa, veche de 3000 de ani cu ziduri și case din piatră în culoarea untului topit, unde să te oprești la o cafenea boemă departe de agitația centrului vibrant.

Ierusalim, capitala creștinătății

După turul panoramic al 'orașului alb', circuitul continuă cu Ierusalim, orașul sfânt al omenirii unde creștinii, evreii și musulmani se reculeg la Biserica Sfântului Mormânt, Zidul Plângerii și Moscheea Al-Aqsa, locuri pentru rugăciuni zilnice. Urcă pe Muntele Măslinilor unde se află Mănăstirea Tatăl Nostru și Grădina Ghetsimani, unde mii de pelerinii aduc tributul spiritual în fiecare zi. Odată ce ai intrat în cetatea Ierusalimului vei parcurge Via Dolorosa, Drumul Crucii cu cele 14 opri ale lui Hristos spre Răsftignire, până la cel mai important sit religios al creștinilor: Biserica Sfântului Mormânt.

Locuri impresionante de bifat în excursii opționale

Europa Travel îți propune câteva excursii opționale deosebit de importante, mai ales dacă dorești să te regăsești spiritual. Călătorește pe traseul Yardenit – Capernaum – Nazaret, unde te vei scufunda în apele sfinte acolo unde Iordanul părăsește Marea Galileei. Urcă pe Muntele Fericirilor menționat în scrierile biblice ca fiind locul unde Isus a predicat pentru prima dată despre Fericiri, iar apoi oprește-te în Biserica Minunii și Casa Nunții, unde a fost săvârșită minunea tranformării apei în vin.

Ultima parte a traseului îți descoperă opțional Nazaret, orașul copilăriei lui Hristos, Masada, fortăreața antică unde a avut loc lupta eroică a iudeilor, Qumran, ținutul deșertic unde au fost descoperite Manuscrisele de la Marea Moartă și Ierihon, nu departe de aici poți pluti în cele mai sărate ape de pe pământ. Inclusiv Bethleem, unde vei descoperi locul nașterii Mântuitorului și Haifa, unul dintre cele mai cosmopolite orașe din Israel, cunoscut îndeosebi pentru Templul și Grădinile Templului Baha`i de pe Muntele Carmel.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

