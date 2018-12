Multe piete din orase au propriul brad de Craciun in fata primariei, care este decorat frumos cu lumini, si adesea luminile sunt aprinse la inceputul lunii decembrie cand se organizeaza si o petrecere mare. Exista intotdeauna un brad maiestuos de Craciun pus in fata Portii Brandenburg din Berlin.

Exista o atmosfera festiva in toata luna decembrie. Targurile de Craciun vand delicatese traditionale germane, cum ar fi „stollen” care sunt migdale calde si dulci prajite, inimi de turta dulce, precum si decoratiuni tipice de Craciun, care pot fi gasite in multe orase. Cea mai faimoasa piata germana de Craciun este in Nürnberg.

Multi germani expun o piramida traditionala de Craciun in sufragerie. Aceasta piramida este de fapt un mic carusel cu ingeri si o scena a nasterii. Figurinele stau pe mai multe nivele si se rotesc. Caruselul se roteste cu ajutorul unor lumanari aprinse care, prin caldura flacarilor lor, pun mecanismul in miscare. Traditia utilizarii piramidelor de Craciun a aparut in zona muntilor „Erzgebirge” din estul Germaniei, si dateaza din Evul Mediu, fiind, asadar, o traditie mult mai veche decat folosirea brazilor decorati de Craciun.

In saptamanile dinaintea Craciunului, casele sunt pline de mirosul minunat de paine dulce coapta, prajituri pline cu fructe confiate, si fursecuri condimentate numite lebkuchen. Ferestrele patiseriilor sunt decorate cu figurine minunate confectionate din martipan, sub forma de fructe si animale.

Bradul din casa se decoreaza de obicei in dimineata ajunului. De asemenea, germanii folosesc in principal brazi sau pini, care sunt vanduti in toate dimensiunile, la majoritatea magazinelor, in ultimele zile inainte de Craciun. Cu toate acestea, casele si gradinile sunt decorate cu lumini festive inca de la inceputul sezonului, doar bradul este ultimul decorat!

In ajunul Craciunului, se consuma foarte putina mancare, deoarece este o zi rapida. Festivitatea de Craciun incepe dupa-amiaza, cand multe familii cu copii participa la slujba din biserica locala. Dupa masa, familiile sarbatoresc acasa, si aprind pentru prima data luminile bradului de Craciun. Apoi, unele familii stau si citesc impreuna povesti de Craciun, canta colinde, iar seara se bucura de o masa traditionala.

Daca planuiesti sa te intorci acasa imediat dupa Craciun, asigura-te ca iti iei din timp bilet de transport germania romania, deoarece este o perioada aglomerata, avand in vedere ca urmeaza Revelionul.