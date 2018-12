O afacere online care nu beneficiaza de servicii de optimizare SEO are foarte mult de pierdut, in special in ceea ce priveste vizibilitatea sa in mediul online, lucru care se reflecta in mod inevitabil si in volumul vanzarilor. Un website care nu are parte de optimizare SEO va pierde, fara doar si poate, un numar important de vizitatori care au potentialul de a deveni clienti. Conform studiilor de specialitate, serviciile de optimizare SEO aduc un ROI (rata de recuperare a investitiilor) mai mare decat orice alt instrument de marketing traditional sau online. „Ca orice instrument de marketing, optimizarea SEO nu poate garanta succesul, insa poate aduce o vizibilitate mai buna afacerii tale in mediul online, precum şi o intelegere mai profunda a comportamentului consumatorului pe internet.' sustine Ovidiu Joita, CEO iAgency, agentie de SEO si marketing online ce activeaza de peste 10 in acest domeniu.

Iata cateva moduri prin care serviciile de optimizare SEO te pot ajuta sa cresti performantele afacerii tale online:

Optimizarea SEO asigura o vizibilitate mai buna a afacerii si a brand-ului

Nu mai este o noutate faptul ca majoritatea consumatorilor care fac cumparaturi online folosesc Google pentru a gasi produsele si serviciile de care sunt interesati. Asadar, ocuparea unor pozitii de top in motoarele de cautare ar trebui sa fie un obiectiv esential pentru afacerea ta daca iti doresti ca utilizatorii sa ajunga pe site-ul tau.

Ocuparea primelor pozitii din SERP (Search Engine Results Pages) iti va aduce multe avantaje in momentul in care utilizatorii efectueaza o cautare in Google dupa cuvinte cheie specifice domeniului tau de activitate, printre care cele mai importante sunt cresterea brand awareness-ului, cresterea traficului organic si cea a ratei de conversie. Pentru ca site-ul tau sa listeze pe cele mai favorabile pozitii in Google dupa anumite expresii de interes, este important sa tii cont de comportamentul de navigare al utilizatorilor si sa fii mereu cu un pas inainte pentru a putea intampina cu succes nevoile si preferintele acestora. Cu cat site-ul tau ocupa mai multe pozitii pe cat mai multe cuvinte cheie specifice, cu atat utilizatorii vor capata incredere in brand-ul tau si vor fi mai inclinati sa iti cumpere produsele si/sau serviciile.

Optimizarea SEO ofera credibilitate afacerii tale

Daca vei ocupa pozitii constante in Google, utilizatorii vor remarca acest lucru, iar gradul de incredere in brandul tau va creste. Pozitiile site-ului tau in motorul de cautare sunt similare unei carti de vizita care le spune Daca Google considera ca acest business este relevant pentru mine, atunci probabil ca asa este!'. Daca ti se pare fortata aceasta comparatie, gandeste-te la urmatorul lucru: in trecut, atunci cand oamenii aveau nevoie de un instalator si consultau Pagini aurii', oare ii contactau intai pe cei listati la pagina 30 sau pe cei din prima pagina? Indiferent ca sunt constienti de asta sau nu, utilizatorii au mai multa incredere in site-urile care apar in primele pozitii din Google.

Optimizarea SEO are cel mai bun ROI

Pe langa faptul ca sunt eficiente, serviciile de optimizare SEO sunt foarte profitabile pe termen lung. Spre deosebire de publicitatea online sau cea traditionala, prin activitatea de SEO consumatorul nu este „agasat” cu reclame, ci este intampinat cu cele mai relevante rezultate atunci cand cauta produse si servicii de care este deja interesat. Apeland la servicii de optimizare SEO, afacerea ta online va fi la locul potrivit in momentul potrivit, atunci cand un potential client are nevoie de produsele si serviciile tale. Mai mult, targetarea audientei si a segmentului de consumatori vizati se realizeaza cu mai multa acuratete, lucru care ii determina pe utilizatori sa ia decizia de cumparare mult mai usor, si sa se transforme din simpli vizitatori ai site-ului tau, in clienti.