Goana după o-urile din cântece

O. O literă a alfabetului ca ricare alta. Dar când se transf rmă în sunet și este f l sit într- mel die p ate face diferența între un cântec bișnuit și un hit. O-urile sunt dese ri f l site excesiv pe refrenele un ra dintre cele mai cun scute cântece din ist rie.

Iar cum T rtizi ne-au c nfiscat t ate -urile și le-au transf rmat în cerculețe cr cante, a trebuit să ne re rientăm și să facem r st de altele. De unde? Din cântecele celebre. Așa că, am strâns aici câteva dintre cântecele care au c nfiscat -urile pe refrenele l r. Să fie -uri pentru t ată lumea! Iar tu, în timp ce asculți, caută t ți T rtitzi din acest artic l, transf rmă-i înap i în -uri și câștigă-i pentru tine.

1. Bey nce – Single ladies

Un cântec pe care îl auzi des la nunți, la m mentul aruncatului buchetului. T ate fetele îl fred nează sperând că v r fi fericitele prinzăt are a buchetului.

‘Cause if y u liked it, then y u sh uld have put a ring n it

If y u liked it, then y u sh uld have put a ring n it

D n’t be mad nce y u see that he want it

If y u liked it, then y u sh uld have put a ring n it

Oh, h, h

Oh, h, h, h, h, h

2. B n J vi – Living n a prayer

Unul dintre cele mai ascultate cântece r ck din t ate timpurile. Și el plin de -uri. Și de plete în vânt.

O , we’re half way there

O , livin’ n a prayer

Take my hand, we’ll make it I swear

O , livin’ n a prayer

3. Guns’n R ses – Sweet child f mine

T t un clasic și t t de dat din plete.

Oh, h, h

Sweet child ’ mine

Oh, h, h, h

Sweet l ve f mine…

4. Lady Gaga – Bad r mance

Unul dintre cele mai ascultate hituri din t ate timpurile. Plin de -uri și de ciudățenii.