Lansarea #TheNewDouglas

Caracteristicile principale ale noii strategii de brand revizuite fundamental sunt un nou logo, o nouă declarație de misiune și un nou limbaj vizual.

Noul logo combină aspectele tradiționale cu estetica modernă. Cea mai cunoscută trăsătură a fostului logo Douglas, tonul specific de mint, este păstrată, culoarea asigurând valoarea de recunoaștere a mărcii, ceea ce permite, la rândul său, o schimbare mai semnificativă a tipografiei. Majusculele exprimă puterea și încrederea în sine. Literele interconectate „D” și „O” simbolizează relația strânsă și loială pe care o are Douglas cu clienții săi.

Noua poziționare strategică a Douglas se reflectă și în noua declarație de misiune a companiei, aceea de a incuraja si de a inspira în a avea încrederea de a descoperi și a de se bucura de propria frumusețe. „Vrem să încurajăm și să inspirăm clienții noștri să își recunoască propria lor frumusețe și să câștige încredere în sine. În tot ceea ce facem, nu ne concentrăm doar pe dorințele clienților noștri de azi, ci întotdeauna ne întrebăm care vor fi nevoile lor mâine. Aceasta este singura mdalitate prin care putem dezvolta Douglas de la statutul de retailer premium într-o marcă premium ” a declarat Directorul de Marketing Douglas, Lucas van Eeghen.

Cu o selecție rafinată de produse best seller, branduri și colecții exclusive și o paletă extinsă și calitativă a produselor marcă proprie, Douglas încurajează clienții să se bucure de propria frumusețe, oferindu-le diversitatea alegerii și curajul de a experimenta look-uri noi pentru a fi așa cum își doresc.

Noul limbaj vizual Douglas cucerește prin vizualurile realizate de celebrul fotograf Peter Lindbergh ce introduce pe scena Douglas modele internaționale de top. Fotografiile alb-negru capturează frumusețea naturală a unor modele precum Cara Delevingne, Amber Valletta, Alexa Chung, Lineisy Montero, Jon Kortajarena, și a influencerului german Caro Daur. Și aici accentul este pus pe frumusețea individuală și pe autenticitate. Imaginile campaniei sunt folosite în magazinele Douglas, magazinul online și canalele digitale.

Scopul strategiei #FORWARDBEAUTY este de a consolida poziția pe piață a companiei Douglas, prin modernizarea și întinerirea mărcii.

„Industria frumuseții evoluează rapid, iar Douglas investește constant pentru a fi mereu aproape de clienți, atât prin extinderea rețelei de magazine fizice și a magazinului online, prin lansări de produse exclusive care răspund ultimelor tendințe, dar și prin modalitatea de abordare. Douglas întărește imaginea de sine a femeilor moderne, le încurajează să se bucure de propria frumusețe și să își cultive individualitatea în tot ceea ce fac' – Lavinia Ivas, Director General Douglas Romania.

Cele peste 2000 de magazine Douglas din Europa vor fi renovate cu noul logo și vor primi noul look până la sfârșitul anului 2019.

Despre Douglas:

Douglas este una dintre cele mai importante organizații de beauty retail din Europa și este prezent în România din 2007. În acest moment în România numără 26 de magazine fizice în 14 orașe și magazinul online www.douglas.ro. Până la finalul anului, Douglas vizează extinderea rețelei de magazine fizice la 27.

În linie cu noua identitate a brandului, care vorbește despre frumusețe dintr-o perspectivă sustenabilă, Douglas își concentrează eforturile spre a diversifica oferta de produse cu ingrediente naturale, bio, vegane sau cu ambalaje prietenoase cu mediul. Brandurilor proprii și exclusive existente în oferta actuală – EISENBERG, Teaology, Daytox, Douglas Naturals – li s-au adaugat din această toamnă brandurile cu recunoaștere internațională E-cooking si Hey Honey. Distribuția brandurilor consacrate By Terry și Giorgio Armani Beauty s-a extins în acest an și în alte magazine Douglas din România, iar lista brandurilor de machiaj cruelty free care cuprindea The Balm si Smashbox s-a mărit cu lansarea Pretty Vulgar. În exclusivitate la Douglas veți găsi și colecții în ediție limitată, precum Karl Lagerfeld +ModelCo.