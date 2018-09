Internetul abunda de reclame pentru studiourile de videochat, care mai de care mai tentante. Sumele promise pentru un model serios depasesc orice imaginatie: peste 10.000$ lunar. Din dorinta de a deveni independente, de a-si deschide propria afacere sau de a-si plati facultatile, fetele se prezinta timide la interviu. Acolo afla ca banii se castiga cinstit, ca este un job 100% legal si ca au nevoie de multa munca si rabdare. De cele mai multe ori, de teama de a nu fi aratate cu degetul, fetele sunt nevoite sa se ascunda.

Iar daca vorbim despre prejudecati, ei bine, ele provin din ignoranta. Oamenii care pun o eticheta negativa asupra cuvantului „videochat' sunt aceia care nu stiu absolut nimic despre domeniu. Si uite asa au luat nastere miturile despre videochat.

1. Videochatul este prostitutie

Cred ca acesta este unul dintre cele mai intalnite mituri, insa adevarul este cu totul altul. Toate interactiunile cu membrii au loc online, pe site-uri de profil. Modelele isi creaza ce atmosfera doresc in camera de chat si pot cu usurinta sa dea afara persoanele nepoliticoase, care le deranjeaza. Tot ele decid ceea ce sunt dispuse sa faca in privat si ce nu, depinzand de limitele si zona de confort. Siguranta si confidentialitatea sunt garantate si alegerea este mereu a lor. In plus, banii multi se fac din conversatii, nu din dezbracat, si exista si sectiunea non-adult, din care de asemenea se poate castiga foarte bine.

Asadar, videochatul este o meserie 100% legala, reglementata prin lege. La inceputul colaborarii, fetele semneaza un contract, exact ca la oricare alt job sau domeniu.

2. Videochatul este pentru fetele care nu au nimic in cap

Multa lume considera ca modelele de videochat nu sunt inteligente. Pana la urma, se dezbraca in fata camerei si fac bani, nu-i asa? Ei bine, dupa cum spuneam si mai sus, banii cei mai multi se fac din conversatie. Majoritatea celor care intra pe site-urile de profil, o fac pentru ca se simt singuri si neintelesi si pentru ca au nevoie de cineva care sa ii asculte si sa le ofere sfaturi. Ca model, deci, trebuie sa porti conversatii interesante, sa fii intelegatoare, sa stii sa asculti si sa poti da un sfat atunci cand el iti este cerut. Toate acestea se petrec in limba engleza (preponderent), dar si in alte limbi straine.

3. Videochatul este o meserie usoara

Dupa cum am spus si mai sus, un model are nevoie sa dobandeasca sau sa dezvolte numeroase abilitati ca sa faca bani. Nu este deloc vorba de ceva usor, mai ales daca vrei cu adevarat sa ajungi in top. Trebuie sa fii ambitioasa, persevereta, rabdatoare, sa intelegi ca, uneori, succesul ia ceva timp, dar ca rezultatul chiar merita. Pe langa toate abilitatile necesare, este nevoie si de ore petrecute online. Traficul de pe site-uri este direct proportional cu timpul pe care il petreci logata, iar daca nu esti dispusa sa tragi tare, te vei plafona la un moment dat.

