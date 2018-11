Renovarea casei sau a apartamentului implica multa bataie de cap in ceea ce priveste timpul, banii si efortul depus. Desi nu ai cum sa fii sigur ca procesul va fi lipsit de surprize, poti lua anumite masuri pentru a minimiza riscurile. Vom vedea exact cum poti face asta mai jos:

Ai in vedere rezultatul final

Ideal ar fi sa ai o imagine clara referitoare la cum vrei sa arate locuinta ta dupa ce ai terminat de renovat. Cultivarea unei viziuni este relativ usoara multumita Internetului si a exemplelor pe care le poti folosi ca inspiratie. Dupa ce te-ai uitat peste mai multe poze, poti trage singur concluziile referitoare la elementele pe care vrei sa le incorporezi in design-ul interior al locuintei tale.

Cauta un profesionist

Poate ca iti suna cunoscut conceptul de DIY (do-it-yourself). Este chiar indicat sa te ocupi de lucrurile mai basic' ale renovarii locuintei, cum ar fi vopsitul si mutatul (in limita posibilitatilor fizice). Nu trebuie sa duci conceptul la extrem, insa, deoarece renovarea presupune multe alte activitati care necesita finete si experienta. Daca te apuci sa faci totul de unul singur, creste semnificativ riscul de a comite greseli.

O greseala in timpul renovarii poate fi extrem de costisitoare, iar banii pe care ii cheltuiesti pe un specialist in design interior sau un zidar calificat iti garanteaza siguranta in planificare si executare.

Cunoaste-ti optiunile

Odata ce ti-ai creat o viziune cu privire la cum va arata viitoarea locuinta, ar fi bine sa cunosti si diferitele metode de executie. De exemplu, daca doresti sa iti antifonezi camera, sunt mai multe mijloace prin care poti face acest lucru. Consultandu-te cu specialistul in design interior, vei putea face alegerea potrivita de executare a planurilor pe care sa nu o regreti mai tarziu.

Fii flexibil

Renovarea locuintei poate trezi diverse emotii precum nerabdarea sau entuziasmul, insa este important sa ramai cu picioarele pe pamant. Estimeaza cam cat ar dura si cat ar costa renovarea, insa tine minte sa incluzi si o marja de eroare. Evenimente neprevazute pot aparea si este bine sa fii pregatit pentru a nu te trezi in incapacitate de plata sau cu prea putin timp la dispozitie.

Cauti consultanta pentru a-ti renova cu bun gust locuinta? UberHause este un birou de arhitectura specializat in proiecte de constructii si amenajari interioare. Echipa UberHause te poate ajuta sa iti duci viziunea la bun sfarsit!