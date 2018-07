Albufeira, Portugalia

Albufeira este o regiune care se regaseste in sudul Portugaliei, al carui climat este ideal pentru sesiuni intense de plaja si relaxare. Hotelulurile ieftine, dar si cele peste 100 de restaurante, baruri si cluburi de noapte te vor distra low-bugdet', sau poti opta, de asemenea, pentru alimente si bauturi de pe rafturile supermarketurilor, disponibile la preturi foarte accesibile.

Napoli, Italia

Napoli este unul dintre cele mai vechi orase din Europa si, totodata, unul dintre cele mai ofertante locatii pentru turisti, din punct de vedere cultural. Monumentele interesante, castelele pozitionate pe litoral sau catacombele subterane si cladiririle cu arhitectura in stil baroc sunt doar cateva dintre atractiile cu care Napoli se mandreste. In plus, o pizza ca la carte' costa aici 4-5 euro!

Dubrovnik, Croatia

Dubrovnik ofera o impresionanta priveliste, pe care nu ai cum sa o ratezi. Orasul incojurat de pereti masivi din piatra, alaturi de farmecul Marii Adriatice sunt doar doua dintre motivele pentru care iti recomandam sa alegi acest oras ca destinatie pentru vacanta ta. Pe langa toate acestea, nu ar fi indicat sa ratezi nici uimitoarele cetati medievale ale zonei: Loviejenac si Bokar.

Santa Fe, Mexic

Santa Fe reprezinta locatia ideala in care poti evada, mai ales daca te numeri printre iubitorii de natura. Cei care apreciaza arta ar putea, de asemenea, sa isi hraneasca aceasta pasiune, vizitand locatia pe care ti-o propunem. Te asteapta in Santa Fe peste 250 de restaurante, mai mult de 300 de galerii de arta si mai mult de 100 de magazine unde poti sa iti lasi o mica parte din bugetul disponibil!

Phuket, Thailanda

Daca esti un vanator de destinatii de vacanta ieftine, nu are voie sa-ti scape din vizor Phuket, o regiune din insorita Thailanda. Phuket este, de fapt, o plaja splendida, dar si un loc recunoscut pentru oamenii foarte primitori si deschisi si pentru hotelurile accesibile sau pentru mancarea specifica. De asemenea, viata de noapte din Phuket s-ar putea sa te determine sa-ti prelungesti vacanta de vara cu cel putin cateva zile decat planuisei initial! Ai si un motiv foarte bun sa faci asta: o noapte de cazare costa sub 50 de dolari!

Karpathos, Grecia

Insula greceasca Karpathos reprezinta un punct turistic important pentru aceasta tara, alaturi de Santorini si Mykonos. In Karphatos poti beneficia de aceleasi peisaje absolut uluitoare ca si in celelalte doua locatii mentionate, dar la costuri mult mai avantajoase pentru tot ceea ce inseamna cazare, distractii sau mancare. Ceea ce este si mai interesat este ca in Grecia exista hoteluri unde poti gasi fotografi hotelieri, gata sa surprinda cele mai frumoase momente din vacanta ta. Daca vrei sa afli mai multe despre acest serviciu, consulta pareri Photohotel.

Insulele Komodo, Indonesia

Daca vrei sa ai parte de o aventura epica in aceasta vara, dar care sa nu te aduca intr-un impas financiar, iti recomandam Insulele Komodo, un loc care ar putea, fara probleme, sa detroneze una dintre cele sapte minuni ale lumii. Pentru a te bucura din plin de toate surprizele pe care aceasta zona ti le pune la dispozitie, ai posibilitatea de a calatori in croaziera. Ca sa ajungi din Komodo in Bali cu barca te costa doar 40 de dolari!

Pe langa toate aceste destinatii pe care ti le-am propus, ai mai putea vizita si alte locuri din lume, pentru care nu vei avea nevoie de foarte multi bani de buzunar. Printre acestea se numara: Zanzibar, Vancouver, Moab, sau La Paz.