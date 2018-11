Ciprian practică această meserie de peste 15 ani. A ales taximetria datorită independenței pe care i-o oferă, prin posibilitatea de a-și stabili singur programul de muncă, astfel încât să poată petrece mai mult timp cu soția și cei doi copii ai săi. Îl atrage mult latura socială a profesiei, faptul că întâlnește foarte mulți oameni în fiecare zi.

Întrebat cum a reacționat când a aflat că este câștigătorul unei mașini Skoda, acesta mărturiește: „M-am bucurat foarte mult. Inițial nu mi-a venit să cred că eu am câștigat-o. Nu am răspuns la telefon din prima pentru că ieșisem din tură, am văzut apoi un apel pierdut, am verificat pagina de Facebook de la Clever Taxi și mi-am văzut numele, dar tot nu am crezut… până a doua zi când am și văzut mașina și am semnat actele. Am trecut de multe ori pe lângă mașină, dar nu mi-am imaginat că eu o să fiu norocosul câștigător.'

De mai bine de un an, Ciprian este unul dintre cei 20.000 de șoferi utilizatori ai aplicatiei de e-hailing Clever Taxi, datorită numărului mare de comenzi pe care aceasta i-l furnizează. Parcurg distanțe foarte mici între comenzi și nici nu mai stau în stația de taxi să aștept clienți, sunt mereu în mișcare, ceea ce mă ajută să-mi eficientizez timpul de lucru. Am peste câteva mii de comenzi onorate până acum și atât de mulți kilometri făcuți, încât sigur aș fi ajuns până-n America', adaugă șoferul.

Experiența de lucru de 15 ani îl face pe Ciprian să știe exact ce îi trebuie unui șofer de taxi pentru a fi apreciat de client: Cred că secretul unui șofer bun de taxi este în primul rând să te pui în pielea clientului și să-i îndeplinești așteptările, pentru că în timpul unei curse mașina nu este doar a ta, este și a pasagerului care te plătește pentru serviciul prestat. De asemenea, cred că un lucru benefic ar fi și organizarea de traininguri pentru șoferi în ceea ce privește folosirea tehnologiei, orientarea către clienti, pentru a-i învăța cum să fie taximetriști moderni', conchide Ciprian.

Referitor la problema traficului în capitală, taximetristul consideră că principalele măsuri care ar trebui luate pentru ameliorarea acesteia sunt consolidarea infrastructurii ce ține de centura Bucureștiului, care ar prelua din mașinile care traversează orașul, semaforizarea inteligentă, dar și evitarea suprapunerilor de rute ale mijloacelor de transport în comun.

Campania „Șanse Clever' s-a desfășurat online, în cadrul platformei Clever Taxi', în orașele Brașov, București și Cluj-Napoca, și s-a adresat tuturor șoferilor de taxi cu vârstă minimă de 21 de ani, deținători ai unui cont singular în aplicație. Pe lângă premiul cel mare, în cadrul campaniei au fost oferite peste 12.900 de premii în valoare totală de 31.000 de euro, printre care un voucher de călătorie, un abonament pe un an în aplicația Clever Taxi și abonamente lunare/săptămânale gratuite în aplicație, vouchere pentru spălare auto și achiziționare de combustibil, etc.

Șoferii de taxi care doresc să folosească aplicația Clever Taxi pentru a prelua comenzi se pot înscrie prin completarea formularului de pe site-ul www.clevertaxi.com.

Aplicația Clever Taxi a fost fondată în 2010 și este prima aplicație de e-hailing din România care permite atât plata cash a cursei, cât și plata direct din aplicație, prin card bancar. Cu 1 milion de utilizatori la nivel național, Clever Taxi a revoluționat mobilitatea urbană din România, fiind disponibil în peste 20 de orașe mari ale țării.