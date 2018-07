Magazinul on-line www.AlimenteSpeciale.ro este specializat in comercializarea de produse alimentare clasice, dar si dietetice si terapeutice. Acesta a luat nastere in urma cu 7 ani din dorinta de a crea un loc sigur de unde mamele bebelusilor cu diverse alergii si intolerante sa poata achizitiona produse alimentare specifice, certificate si perfect adaptate nevoilor lor. Acum, clientii gasesc o gama extinsa atat ca numar de produse cat si bine organizate pe diete si afectiuni. In plus, personalul magazinului ofera consiliere gratuita si sugestii in vederea schimbarii unor obiceiuri alimentare incorecte.

Ultimele studii realizate de autoritati competente din domeniul sanatatii arata ca mai mult de jumatate dintre romani sufera de cel putin o afectiune ce impune un regim special de alimentatie. Din pacate, doar un mic procent dintre acestia se alimenteaza corespunzator. Lipsa de timp si mancatul haotic, lipsa banilor si absenta unei educatii alimentare bine sedimentate sunt principalele motive pentru care se intampla acest lucru.

In topul afectiunilor se numara bolile cardiovasculare si hipertensiunea arteriala, hipercolesterolemiile, obezitatea, diabetul de tip II, afectiunile renale, hepatice si cele ale aparatului digestiv, dar si intolerantele si alergiile alimentare. Este important sa constientizam ca primul lucru in calea reducerii acestor afectiuni este atentia la ceea ce mancam. O mare problema cu care ne confruntam cand vorbim despre alimentatie este legata in primul rand de mentalitate, majoritatea persoanelor acordand o atentie mai mare nutritiei doar in momentul in care se imbolnavesc sau atunci cand afectiunea pe care o au este deja intr-un stadiu foarte avansat.

„In aceasta idee, ceea ce ne diferentiaza de majoritatea magazinelor on-line cu produse alimentare este activitatea noastra permanenta si sustinuta de informare si constientizare pe care o desfasuram. Tot efortul nostru este de a deveni cat mai vizibili pentru a putea fi la indemana oricui atunci cand are nevoie.” – mentioneaza reprezentantii magazinului online www.AlimenteSpeciale.ro.

Suntem asociati in parteneriate cu medici specialisti alergologi, gastroenterologi si pediatri si urmarim sa comunicam materiale utile tuturor mamicilor care doresc sa se informeze despre nutritie si despre mentinerea sanatatii copiilor si a familiei. Organizam bilunar Ateliere despre alergii si intolerante alimentare, discutam mituri versus adevaruri in alimentatie, propunem retete si solutii practice de nutritie corecta si echilibrata etc.

Avem postari saptamanale cu articole argumentate stiintific pe blogurile noastre http://blog.alimentespeciale.ro/ si https://www.mariamartac.ro/, comunicam permanent cu comuniatea noastra de pe pagina oficiala https://www.facebook.com/AlimenteSpeciale.ro/.

Am provocat comunitatea bloggerilor culinari pentru a gati sanatos in campania #ManancResponsabildeSarbatori si am reusit sa oferim retete fara gluten, fara zahar, sare sau lactoza clientilor nostri. Este important de realizat diete si retete adaptate varstei copiilor, activitatii fizice desfasurate, gusturilor si obiceiurilor alimentare si pentru asta provocarea continua intr-un program permanent sustinut cu bloggeri culinari.

In prezent, in magazinul www.AlimenteSpeciale.ro, sunt listate peste 6000 de produse, provenite direct de la furnizori si importatori certificati, recomandate atat pentru persoane sanatoase, cat si pentru persoane cu diferite afectiuni: diabet sau intoleranta la lactoza, alergie la proteina din lapte, malnutritie sau boala celiaca etc. De asemenea, exista si produse certificate raw vegan, organice, nemodificate genetic, dedicate persoanelor sanatoase preocupate de o dieta corecta si echilibrata, dar si produse dedicate sportivilor de performanta.

„Pregatirea mea de specialitate, biolog si mai nou tehnician nutritionist atestat, are un rol esential in decizia de a dezvolta acesta activitate de nisa. In momentul listarii unor produse speciale pe site-ul nostru luam legatura cu producatorul sau cu imporatorul lor pentru a afla caracteristicile, proprietatile, indicatiile si beneficiile. Aceste informatii sunt foarte utile pentru a oferi certificari corecte si complete a tuturor produselor stiut fiind faptul ca de multe ori diferenta poate fi facuta de cantitati infime dintr-o substanta. Acordam o importanta foarte mare empatizarii cu clientul nostru care de multe ori este pacientul sau un apropiat al acestuia.

Prin intermediul campaniilor desfasurate de AlimenteSpeciale.ro, incercam sa informam si sa inspiram oamenii cu nevoi speciale de alimentatie in speranta ca vom putea schimba ceva in gradul de constientizare si implicit in comportamentul de consum al acestora.” – Maria Martac, biolog, nutritionist, director general al magazinului www.alimentespeciale.ro.