Metode de relaxare

Condusul este unul dintre principalele moduri prin care poti elimina o buna parte din suprasolicitarea de zi cu zi. Plimbarile indelungate, ajuta foarte mult la concentrarea si dezbaterea interioara a unor probleme survenite pe parcursul unei zile. Cu toate acestea, pentru ca aceasta terapie sa aiba efect, este nevoie sa te asiguri ca masina este perfect functionala, astfel incat sa nu intampini situatii neplacute, care sa iti mareasca stresul. Asigura-te ca achizitionezi de fiecare data anvelope de o calitate inalta, astfel incat automobilul sa iti fie pregatit pentru a parcurge distante cat mai indelungate. Odata cu venirea sezonului rece, trebuie sa iti echipezi corespunzator masina, asa ca nu subestima importanta unor anvelope de iarna, pregatindu-ti masina corespunzator, pentru orice fel de teren, indiferent de vremea pe care conduci. Lasa-te purtat de drumurile urbane sau rurale, relaxandu-te si conducand vigilent, prin cat mai multe locuri, destinzandu-te si vizitand cat mai multe locuri.

Timpul liber petrecut in natura este o modalitate de relaxare benefica nu doar psihicului, ci si fizicului tau. Aerul curat, dar si linistea naturii sunt remedii recomandate de specialisti pentru reducerea stresului si oboselii. Cu toate acestea, nu pleca in escapade in zone necunoscute fara a te pregati corespunzator, fiind atent la toate detaliile, facandu-ti de fiecare data o lista de lucruri must have, pe care sa ai grija sa nu le uiti acasa.

Animalele de companie sunt unul dintre cele mai cunoscute „medicamente' naturale pentru diminuarea stresului. Sinceritatea acestora, inocenta si starea lor de spirit pozitiva, dar afectiunea pe care o manifesta, simplitatea lor de exprimare, sunt doar cateva aspecte care sporesc calmarea unei persoane suprasolicitate de activitatile zilnice. Ai grija insa, deoarece niciun animal de companie nu este o jucarie si trebuie sa ai grija corespunzator de acesta. Astfel, odata ce te-ai hotarat sa cumperi sau sa adopti un pet, este nevoie sa iti asumi responsabilitatile care vin odata cu el. Nu ii neglija necesitatile si sanatatea, iubindu-l si menajandu-l ca pe un membru al familiei, informandu-te constant pentru a fi pregatit pentru orice situatie intampini.

Sportul ajuta foarte mult la eliminarea excesului de energie si adrenalina, ajutand totodata la mentinerea fizicului sanatos. Daca esti pasionat de sport, incearca pe cat de mult posibil sa integrezi in programul tau de zi cu zi, ori in cel saptamanal, cateva ore in care sa practici diverse exercitii fizice. Efectele acestora se resimt cel mai bine in timp, insa pentru acest lucru este nevoie de ambitie si perseverenta, asa ca nu renunta la prima febra musculara. Tine cont de sfaturile specialistilor, pentru ca sportul ales sa nu iti afecteze negativ starea de sanatate.

Exprimarea artistica este o modalitate practica prin care poti elimina stresul, exteriorizandu-te printr-o metoda de comunicare non-verbala. Fie ca alegi o arta clasica, plasctica sau vizuala, printr-o abordare traditionala sau moderna, fiecare lucrare pe care o realizezi va reflecta o perioada a ta, simbolizand un capitol al vietii tale. Nu ezita sa creezi si sa fii sincer in operele pe carora le dai viata. Chiar daca din punct de vedere artistic nu sunt de o calitate inalta, chiar daca nu esti multumit de aspectul lor final, te vor ajuta foarte mult sa reflectezi asupra situatiilor prin care treci, de aceea este important sa nu te limitezi, ci sa exprimi toate sentimentele in lucrarile pe care le faci.

Alege o activitate care te ajuta sa eliberezi din stresul si oboseala pe care le strangi de-a lungul unei perioade dificile, evitand sa-ti suprasoliciti fizicul si psihicul. Organizeaza-ti mereu programul astfel incat sa ai suficient timp pentru a te odihni, incercand sa te relaxezi pe cat de mult posibil. Nu iti neglija sanatatea, tinand cont de fiecare semnal de extenuare pe care mintea si corpul ti le transmit.