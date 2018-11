(P) Asprovalta, perla grecească din Golful Strimonikos

'Prețurile au intrat în vacanță' la Târgul de Turism 2018!

Luna noiembrie vine cu oferte de nerefuzat la vacanțele în Grecia pregătite de turoperatorul Europa Travel, iar dacă vrei să descoperi Asprovalta în 2019 îți poți face încă de pe acum planuri de vacanță! Doar în perioada 15-18 noiembrie cu ocazia Târgului de Turism desfășurat online pe europatravel.ro, poți rezerva un sejur în Asprovalta cu reducere de până la 50%, în care sunt incluse 6 nopți de cazare și transport cu autocar. Oferta este valabilă doar în timpul desfășurării Târgului de Turism, în limita locurilor disponibile, de la Europa Travel!

În ultimii ani, perla din Golful Strimonikos a devenit o destinație preferată de către familiile cu copii din România, dornice să petreacă un sejur relaxant la malul mării în sânul tradițiilor grecești, dar în același timp să se bucure de facilități turistice excelente, o climă blândă și numeroase posibilități de petrecere a timpului liber.

Cea mai lungă plajă grecească

Asprovalta este o destinație pitorească fiind înconjurată de crestele acoperite de pini ale Munților Stratoni, Kerdyllia și Panggeo fiind perfectă atât pentru pasionații de drumeții cât și pentru cei dornici de relaxare într-un cadru luxuriant. În jurul Mării Egee se arcuiește cea mai lungă plajă grecească ce pornește din Asprovalta și se întinde până în Nea Vrasna, adesea cele două așezări fiind considerate o singură stațiune. Plaja ocupă până la 9 km de coastă și este compusă din nisip fin de un alb sclipitor și ape turcoaz-verzui. Intrarea lină în mare și numeroasele centre nautice, fac ca Plaja Asprovalta să fie premiată în fiecare an cu Steagul Albastru.

Stațiunea cu viață de noapte acidulată

Dacă ajungi în timpul sezonului estival în Asprovalta, pe lângă relaxarea la plajă te poți bucura de o viață de noapte activă, centrul orășelului fiind ticsit la propriu de circa 200 de baruri, taverne, terase și numeroase magazine de suveniruri sau buticuri cochete cu haine. În plus, poți să practici snorkeling, pentru că aici te așteaptă ape clare pline de corali și bancuri de pești. Dar și să faci croaziere în jurul Sfântului Munte Athos sau până la Peninsula Halkidiki, un adevărat paradis grecesc.

Drumeții în parcul natural

Pentru iubitorii de natură există o alternativă interesantă de petrecere a timpului liber. Te poți bucura de plimbări relaxante în Parcul Natural Asprovalta ce se întinde până la Golful Ierissos, de unde ai parte de vederi epice spre mare.

În inima pădurii de pini, vei găsi și Mănăstirea St. Georgios clădită la jumătatea secolului al- XVI-lea, unde vei găsi o mulțime de relicve istorice și religioase inclusiv mai multe documente ce atestă faptul că Asprovalta a fost un oraș care a aparținut pentru o vreme călugărilor de pe Muntele Athos.

de Mădălina Isar

Sursa foto: flickr.com

