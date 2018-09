Acest mare eveniment de shopping este, fără îndoială, o zi dedicată cumpărătorilor are profită de această ocazie unică pe an pentru a acapara cât mai multe discount-uri la un asortiment vast. Chiar dacă asta sună ca o ocazie ideală cu reduceri ce ajung până la 90%, de multe ori poate fi și copleșitor. Asta se poate termina cu cheltuirea prea multor bani pe articole de care în realitate nu avem nevoie. De aceea am creat un ghid de cumpărături de Black Friday cu oferte care merită să fie vânate în fiecare an.

Electronice (Laptop-uri, Tablete, Smartphone-uri)

Cumpărăturile în materie de electronice se află probabil pe lista tuturor cumpărătorilor de Black Friday. Vânzătorii oferă reduceri de top la smartphone-uri, tablete și laptop-uri, care de multe ori sunt reduse cu până la 85% din prețul original. Uneori, modelul specific de smartphone sau laptop pe care îl cauți s-ar putea să nu se afle la reducere, așadar, ai grijă să vezi ce atuuri speciale are cel pe care tu ți-l dorești. Astfel, poți să cauți aceleași caracteristici la laptop-urile care se află la lichidare de stoc.

Modă

Reducerile în materie de modă sunt deja o obișnuință de Black Friday. Cu reducerile de la 30% până la 50%, Black Friday este o ocazie ideală pentru a achiziționa articole dedicate noului sezon al anului. În acest an, poți urmări ofertele designerilor în materie de încălțăminte și genți, care se află cel mai des la lichidările de stoc. Vânzătorii vor să se descotorosească de stocul existent pentru a face loc unui stoc nou dedicat iernii. Asigură-te să verifici ofertele care oferă carduri cadou sau cupoane, pe site-uri precum black-friday.global care te pot ajuta să economisești mai mult, în special dacă faci cumpărături online.

Oferte turistice specifice

Liniile aeriene online și hotelurile foarte bine cunoscute, an de an, oferă promoții care te pot ajuta să economisești sute de lei. Având în vedere că aceste promoții sunt, de obicei, valabile pentru rezervarea unei vacanțe într-un anumit timp, ele nu sunt folositoare multora dintre noi. Dacă ești flexibil în ceea ce privește timpul tău liber, atunci acest oferte sunt un „must have' pentru tine în fiecare an de Black Friday. Pentru voi cei care aveți un timp mai limitat pentru a plănui vacanțe, cu puțină răbdare, puteți găsi o ofertă care să vă convină dacă doriți. Site-uri precum Skyscanner sau Kayak sunt cel mai ușor mod de a căuta vacanțe pentru o dată specifică. Urmărește astfel de site-uri și vei putea profita de diferite promoții, oferte și coduri de reducere, pentru anumite destinații.

Jocuri Atletice și Sportive

Dacă aștepți momentul potrivit pentru a lua un trening nou sau o geantă de sport nouă atunci caută de Black Friday. Octombrie fiind o lună în care se vând puține articole sportive, noiembrie compensează cu discount-uri care ajung chiar și la minima anuală. Ceea ce face aceste reduceri și mai interesante, este că poți lua un articol din categoria noutăților, la o reducere începând cu 30%. Multe magazine online organizează așa numitul „flash sale' care durează de la câteva ore până la o zi, așa că asigură-te că te-ai înscris la newsletter-ul brand-urilor tale preferate, al magazinelor care le vând și al cupoanelor de reducere.

Articole pentru casă și bucătărie

De la mixere și mașinile pentru cafea până la frigidere și aparatele de aer condiționat, articole pentru casă și bucătărie. La acestea se va observa o scădere a prețurilor începând cu luna noiembrie, punându-i capăt reducerile cele mai mari din săptămâna Black Friday. Astfel, nu doar prinzi oferte promoționale dar chiar și pachete promoționale. Mulți vânzători oferă, de asemenea, o instalare gratuită a electrocasnicelor sau o garanție gratuită, așadar, urmărește și astfel de promoții.

În timp ce în top sunt produsele categoriilor care de obicei sunt reduse, și astfel, de Black Friday oferă și mai mare discount, asta nu înseamnă că trebuie să cumperi strict acele articole când faci cumpărăturile anuale. Important este să faci alegeri inteligente și succes!