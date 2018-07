Pe langa faptul ca un meci de fotbal starneste numeroase reactii si atunci cand este jucat dar si cand este urmarit din fata micului ecran, sportul rege' si-a castigat detasat pozitia in clasament.

Asadar, daca esti pasionat si tu de acest sport si te afli in fata unei amenajari care are in vedere echiparea corespunzatoare cu plase pentru terenuri de fotbal, iata cateva recomandari care se pot dovedi extrem de utile:

Cauta cel mai bun distribuitor

Pentru ca exista astazi exista pe piata destul de multe oferte, este important sa te orientezi catre calitate si catre achizitionarea de plase originale. Cautand cu atentie, cu siguranta vei putea gasi acea firma specializata care iti poate pune la dispozitie produse de o calitate superioara. Pe langa aceasta, rezistenta si durabilitatea sunt alte criterii de care ar trebuie sa tii cont. Prin urmare, daca iti doresti cea mai buna alegere pentru peretii laterali ai terenului ar fi bine sa stii ca fibrele de polietilena nu absorb, nu retin apa de la ploaie sau zapada, ca atare plasa nu se ingreuneaza si nici nu putrezeste usor.

Verifica informatiile pe care le ai si asigura-te ca sunt corecte

E bine sa pornesti in acest demers cu lectii le facute si sa verifici apoi informatiile pe care le ai. Completam lista sfaturilor si iti spunem ca in general, plasele sunt confectioneaza la comanda, la orice dimensiune (ele se pot croi pe orice configuratie), conform nevoilor individuale ale fiecarui client in parte.

Deci, mai mult ca sigur o persoana specializata iti va spune si ca plasele de polietilena de inalta tenacitate sau poliamida cu nod sunt protejate UV, dar si impotriva factorilor de mediu, externi care tin de temperatura, precipitatii, vant si inghet.

Cere sfaturi utile de achizitionare si montare din partea specialistului

Unele dintre cele mai importante sfaturi sunt urmatoarele:

plasele pentru protectia terenurilor de fotbal nu trebuie sa aiba ochiul mai mare de 100 mm – 110 mm, deoarece rezistenta va fi extrem de redusa.

densitatea per metru patrat a plasei trebuie sa fie cuprinsa intre 65 grame si 110 grame.

e bine sa ai pregatit bugetul si sa iti faci calculele din vreme pentru ca preturile difera in functie de dimensiunea plaselor si este stabilit la metrul patrat.

in ceea ce priveste montarea plasei de fotbal , pe fiecare latura a plasei, se monteaza o sufa cauciucata metalica sau o sfoara groasa cu ajutorul careia plasa se fixeaza pe stalpi. In plus, sforile trebuie sa fie de calitate superioara pentru a rezista in timp cel putin cat plasa.

cei patru stalpi din colturile terenului trebuie obligatoriu sa fie ancorati pentru ca altfel, in timp, ei se vor inclina.