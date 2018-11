(P) Cele mai populare stațiuni din Corfu, unde să te răsfeți anul viitor!

Cele mai multe dintre stațiunile corfiote promit distracție cât cuprinde, în timp ce altele sunt potrivite pentru familiile cu copii, relaxare în natură sau vizite. Orice alegi, Corfu are potențialul de a te fermeca de la prima vedere…

'Prețurile au intrat în vacanță' la Târgul de Turism 2018!

Acharavi este cea mai mare stațiune din nordul insulei Corfu, însă plaja generoasă cu nisip alb nu este neapărat cel mai atractiv lucru de aici ci mai repede peisajul deosebit. De pe faleză vezi perfect vegetația luxuriantă a satului pescăresc Roda, crestele montane ale Albaniei dar și silueta insulei Erikoussa. Familiile cu copii apreciază foarte mult stațiunea Acharavi, în principal datorită atmosferei prietenoase, pentru intrarea lină în marea clară ca lacrima, dar și pentru tavernele și magazinele numeroase pe care le găzduiește.

La polul opus se situează Ipsos, o stațiune pentru tineret, unde viața de noapte este electrizantă, micul port cosmopolit, iar plaja din prundiș argintiu este premiată în fiecare an cu Blue Flag. De aici, drumul până la capitala Kerkyra durează maxim 15 minute cu autobuzul local, prilej excelent să descoperi centrul istoric parte din UNESCO, să vizitezi cele două fortărețe venețiene sau pur și simplu să faci shopping.

Un colț de paradis tipic grecesc este Paleokastritsa, cea mai populară dintre stațiunile corfiote, unde relaxarea, sporturile nautice, escapadele gastronomice sau vizitele culturale sunt doar câteva dintre activitățile de care te poți bucura aici.

Aflată la circa 25 km de Kerkyra, Paleokastritsa este înconjurată de 3 golfuri cu ape turcoaz și 6 plaje dintre care jumătate sunt sălbatice, înconjurate de stânci și pline de bancuri de pești multicolori fiind perfecte pentru scufundări. În plus, din centrul stațiunii poți să pleci spre Angelokastro așa numitul Castel al Îngerilor. Fosta cetate bizantină este cocoțată pe o colină semeță deasupra golfului Paleokastritsa, la mică distanță de celebrul punct de belvedere Bella Vista.

Pe coasta de vest a insulei Corfu te așteaptă Agios Gordios, o stațiune pitorească și rustică cu aproape 2 km de nisipuri fine și aurii, ape clare cu intrare lină, numeroase taverne pescărești și o atmosferă tipic grecească.

La circa 7 km distanță de capitala insulei, într-un cadru natural splendid găsești una dintre stațiunile cele mai exclusiviste din Corfu … Gouvia este un magnet pentru turiștii cu potențial financiar care ajung aici în scurte escapade, de altfel portul cosmopolit al urbei este ticsit de iahturi luxoase și bărci private. În plus, zona de coastă este una generoasă compusă din prundiș gri și încadrată de ape azurii, fiind un excelent punct de plecare în plimbări spre Kontokali, un sat elegant aflat pe o mică peninsulă înverzită din Marea Ionică.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

