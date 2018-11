De multe ori, toate aceste detalii devin coplesitoare. Sarbatorile sunt despre simplitate, insa. O prajitura cu mere simpla, un pahar de vin si prezenta familiei pot fi ingrediente perfecte pentru sarbatori de neuitat.

Iata, asadar, cele mai simple si delicioase prajituri de sarbatori, care nu necesita prea mult stres pentru preparare si sunt extrem de apreciate.

Prajitura cu mere, preferata celor mai multi oameni

Este unul dintre preparatele prezente pe mesele de Craciun din intreaga lume. Conform celor de la Adygio.com, mirosul de prajitura cu mere este unul dintre principalele ingrediente ale Craciunului, in foarte multe tari.

Ingredientele prajiturii cu mere sunt simple si ieftine: oua, zahar, ulei, lapte, faina si evident, mere. Scortisoara poate sa fie ingredientul secret, pentru o aroma cu adevarat de Craciun.

Putem spune despre prajitura cu mere ca este o adevarata Cenusareasa a prajiturilor. Desi de cele mai multe ori nu iese in evidenta prin aspect, calitatile sale in ceea ce priveste gustul sunt cu adevarat impresionante.

Cozonacul, dulce, savuros si extrem de diversificat

O alta prajitura traditionala romaneasca este cozonacul. Este foarte greu de gasit un roman care nu apreciaza aceasta prajitura la adevarata sa valoare. Prezent in fiecare casa in perioada sarbatorilor, cozonacul are radacini in mai multe parti ale lumii. Acesta poate sa fie gasit in Italia sub denumirea de panettone sau in Bulgaria sub denumirea de kozunac.

Se pare ca aceasta delicioasa prajitura era preparata inca din perioada Egiptului si Greciei antice. De-a lungul timpului, cozonacul s-a facut cu miere, stafide, nuca, ciocolata, fructe uscate branza si orice alte ingrediente dulci si delicioase.

Prajitura „Tavalita”

” Tavalita” Este o alta reteta traditionala care a fost prezenta in casele multor romani de sarbatori. Este simplu de realizat si extrem de delicioasa. Pentru prepararea acestei prajituri este nevoie de oua, zahar, unt, faina, ciocolata, lapte si esenta de rom. Tavaleala se face prin nuca macinata si prin ciocolata topita. Rezultatul este, de cele mai multe ori, cu adevarat impresionant pentru papilele gustative.

Pe langa prajiturile traditionale, sarbatorile pot aduce o multime de prajituri imprumutate de la numeroasele popoare cu care intram in contact. Dulciurile reprezinta unul dintre motivele de mandrie pentru foarte multe natiuni si au reusit sa defineasca adevarate personalitati ale grupurilor de oameni.

Insa cei care nu doresc sa se complice absolut deloc pentru prepararea unei prajituri delicioase, pot sa aleaga doar prajitura cu mere. Aceasta respecta toate criteriile unui dulce perfect: este traditionala, are putine ingrediente, este sanatoasa (atat cat poate sa fie o prajitura) si are un gust memorabil. Oricine poate sa faca o astfel de prajitura, fara a pierde timp, nervi si bani.

Indiferent de reteta pentru care se opteaza la urmatoarele sarbatori, pentru obtinerea celor mai delicioase prajituri, regulile sunt cat se poate de simple:

Folosirea unor ingrediente naturale, de cea mai buna calitate;

Descoperirea unor retete testate foarte des;

Respectarea tuturor indicatiilor din cartea de bucate.

In rest, nu este nevoie decat de pofta si ambitia de a nu manca prea multe bucati de prajitura. Pana la urma, oricat de delicioase ar fi prajiturile de Craciun, au un cuvant serios de spus in relatia cu cantarul.