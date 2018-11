(P) Circuit cu iz spiritual în Maramureș și Nordul Moldovei

Maramureș este locul tihnit unde tradiția se întrepătrunde perfect cu natura, din Valea Vaserului și până la Cimitirul Vesel de la Săpânța frumusețea acestor locuri te vor inspira fără îndoială. În plus, îți vei găsi liniștea în mănăstirile Voroneț, Putna sau Moldovița, cu posibilitatea de a explora regiunea și într-o plăcută plimbare cu Mocănița.

'Prețurile au intrat în vacanță' la Târgul de Turism 2018!

Nu ai ajuns încă în Maramureș și Nordul Moldovei? Atunci este timpul să-ți faci planuri pentru vacanța de anul viitor, pentru că luna noiembrie vine cu oferte de nerefuzat la pachetele turistice de tip circuit pregătite de turoperatorul Europa Travel.

Doar în perioada 15-18 noiembrie cu ocazia Târgului de Turism desfășurat online pe europatravel.ro, poți rezerva un circuit în Maramureș și Nordul Moldovei, la prețul special de numai 799 lei/persoană! Oferta este valabilă doar în timpul desfășurării Târgului de Turism, în limita locurilor disponibile, de la Europa Travel!

Circuitul în Maramureș și Nordul Moldovei, de la Europa Travel, îți descoperă o mulțime de locuri fascinante pe care le poți bifa pe traseul tău. Descoperă într-un tur pietronal Sighișoara, una dintre cel mai bine păstrate cetăți medievale din Europa, ce face parte din patrimoniul UNESCO încă din anul 1999.

Pătrunde în Maramureșul istoric și oprește-te pentru o cură de râs la Cimitirul Vesel de la Săpânța, o atracție unică în toată lumea unde moartea este sfidată, iar esența vieții celui trecut în neființă este redată într-un mod amuzant prin versuri și epitafuri expuse pe crucile din lemn albastre (urmând o veche tradiție a dacilor care spunea că moartea trebuie privită și întâmpinată cu veselie). La mică distanță se află Biserica Peri amplasată într-un cadru pitoresc, fiind cea mai mare biserică de lemn din lume, turla sa măsurând până la 78 metri înălțime.

Traversează Valea Izei pentru a admira cunoscutele porți maramureșene sculptate manual în lemn de stejar, prezentând elemente ce simbolizează legătura dintre cer și pământ, belșugul, hărnicia sau credința … Traseul de la Europa Travel continuă spre locurile natale ale celor mai importanți autori români, iar prima oprire este în vechea așezare Hordou, unde se vizitează Casa Memorială George Coșbuc', urmând apoi Casa Memorială 'Liviu Rebreanu', Casa Memorială 'Ciprian Porumbescu' și Casa Memorială 'Ion Creangă' din Humulești.

Edificii de cult parte din UNESCO

În Maramureș, colțul de rai al României, vei găsi probabil cele mai impresionante biserici și mănăstiri din Europa, astfel că un tur al regiunii nu se poate încheia fără să bifezi măcar o parte dintre simbolurile religioase ale locului. Dintre toate edificiile de cult bucovinene, la Biserica Moldovița s-au păstrat cel mai bine picturile exterioare, în timp ce Mănăstirea Putna este cel mai important lăcaș construit de marele voievod, Ştefan cel Mare, purtând supranumele de 'Ierusalimul Neamului Românesc'. Ambele biserici sunt protejate la nivel mondial prin includerea lor în patrimoniul UNESCO.

În ultima parte a circuitului de la Europa Travel vei explora Nordul Moldovei cu opriri la Cetatea Sucevei și Sala Tronului lui Ștefan cel Mare, Mănăstirea Dragomirna – un complex mănăstiresc fortificat unic din prisma măsurilor sale fiind atât cea mai înaltă, cât și cea mai strâmtă biserică clădită vreodată, și până la Cetatea Neamțului cu mănăstirile din împrejurimi.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Reduceri imbatabile la vacantele Europa Travel în cadrul TTR

Circuit 2019 Maramures si Nordul Moldovei – tarif special 799 lei/persoană – valabil doar in cadrul Targului de Turism desfasurat in perioada 15-18 noiembrie, in limita locurilor disponibile! Servicii incluse: 6 nopti de cazare cu mic dejun in hoteluri de 2*-3*, transport autocar, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.