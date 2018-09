(P) Circuit exotic în capitalele imperiale și satele beduinilor, din Maroc

Europa Travel întâmpină toamna cu o ofertă de nerefuzat pentru circuitul în Maroc, Spania și Gibraltar, care îți oferă o reducere de 20% din tariful de bază de 765 euro! Pătrunde în atmosfera orașelor pline de mister ale Marocului și explorează o lume deosebită și o cultură bogată și diversă, plină de atracții pentru toate gusturile.

Cele mai spectaculoase orașe ale Marocului

Capitala Marocului, Rabat este un loc deosebit din care să începi să explorezi cultura arabă. Splendid amplasat pe coasta Oceanului Atlantic, orașul se mândrește cu o sumedenie de atracții istorice și moderne, deopotrivă, de la moschei cu renume la centre universitare, teatre și cetăți, un loc de cinste ocupând Palatul Regal, precum și Cetatea Oudaya Kasbah.

Marrakech, unul dintre cele mai apreciate orașe din Maroc pe care le vei putea explora în circuitul de la Europa Travel, mai este cunoscut și sub denumirea de „Tărâmul lui Dumnezeu'. Dacă orașul Rabat ți-a oferit minunate priveliști maritime, de data aceasta vei avea parte de peisaje montane, Marrakech fiind situat la poalele Munților Atlas. Vei putea admira aici un contrast între centrul istoric al orașului, dominat de clădiri cu o arhitectură deosebită, și zonă nouă, modernă, unde predomină magazinele exclusiviste și localurile elegante.

Circuitul continuă cu cel mai mare oraș-port al Marocului, Casablanca care este și sufletul comerțului, răspândind în jur o mare agitație de oameni, turiști și localnici deopotrivă. În apropiere de Moscheea Hassan al II-lea, unul dintre simbolurile de seamă ale orașului, se găsește și portul, considerat a fi cel mai important dintre cele aflate la Marea Mediterană. Nu lipsesc din această mare diversitate moscheile, bazarele și catedralele, precum și vilele tradiționale, care te poartă în vremuri de odinioară. În plus, foarte apreciate în Casablanca sunt și restaurantele locale, care te îmbie cu preparate din bucătăria marocană.

Oraș mult mai conservator decât Casablanca, fiind considerat capitala religioasă a Marocului, Fez te surprinde cu liniștea care te înconjoară, având și mai multe zone unde traficul mașinilor este restricționat. Străbate la pas străduțele-i înguste și descoperă elemente ale civilizației și culturii islamice, precum și numeroase influențe ale dominației otomane. Vizitează principalale sale atracții turistice, Palatul Regal, Medina Medievală, Moscheea Karaouin și Sinagoga Aben Danan.

Experiențe de neuitat în circuitul exotic

Printre cele mai surprinzătoare amintiri cu care te va încânta Marocul se numără acelea legate de diversitatea reliefului și a peisajelor. Imortalizează imaginile uluitoare ale Munților Atlas, atunci când îi traversezi în drum spre sate berbere pitorești, care te cuceresc cu peisajele minunate și cultura și viața localnicilor. Panorama este absolut uimitoare de la înălțimea așezării Tiz-in-Tichka, aflată la cea mai mare altitudine din nordul Africii.

De asemenea, Quarzazate, considerată a fi poarta către Deșertul Sahara, îți permite să pătrunzi în o cu totul altă lume, fascinantă. Contrastele se țin lanț în circuitul prin Maroc de la Europa Travel, astfel că după ce ți-ai afundat picioarele în nisipul roșiatic al deșertului, este timpul să o faci și în cele de pe plajele de pe coasta Oceanului Atlantic, într-o vizită specială în stațiunea Essaouira. În plus, aici vei avea parte nu doar de ape cristaline, ci și de atracții istorice și culturale, precum Medina cu zidurile sale fortificate, care a fost inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.

De Geanina Ichim

Sursa foto: pixabay.com

Circuite exotice 2018-2019

