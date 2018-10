Suplimentul alimentar pe bază de extracte naturale standardizate Propolis C Răceală & Gripă se administrează de la primele simptome de raceală şi gripă, fiind disponibil în două variante: pentru copii de peste un an – Propolis C Răceală și Gripă Kids și pentru copii peste 12 ani și adulți – Propolis C Răceală și Gripă Adulți.

Propolis C Răceală și Gripă are acţiune imunostimulatoare puternică, conţinând o doză semnificativă de vitamina C (de 5 ori mai mare decât doza zilnică recomandată), tinctură de propolis, extract de echinacea (un ingredient cunoscut pentru creșterea capacității de apărare a organismului) și extracte din fructe de soc și măceș. Fără zahăr, dar cu gust plăcut de zmeură.

1 plic/zi de Propolis C Răceală și Gripă pentru putere maximă în lupta cu răceala.

Poate fi asociat cu antiinflamatoare şi antipiretice.

Pentru mai multe informaţii despre produsele Fiterman Pharma din gama Propolis C®, accesaţi http://www.stopraceala.ro.