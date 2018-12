A beneficia de prestația artistică a unor artiști de talia Delia sau Inna nu este o imposibilitate, dar nu este nici ceva disponibil imediat. Astfel de artiști au agenda plină pentru luni bune încă de la începutul anului, iar perioadele cu sărbători importante ale anului pot fi contractate integral, încă de anul trecut. Așadar pentru a vă încânta invitații sau clienții trebuie să vă rezervați concertul din timp pentru a putea să negociați detalii și prețuri artiști Delia și Inna.

Dacă nu sunteți încă hotărât ce artiști și ce repertoriu vreți să alegeți sau dacă artistul mult râvnit nu este disponibil în perioada dorită, cel mai bine ar fi să recurgeți la consultanță din partea impresarului care se ocupă de artiștii respectivi sau/și de alți artiști naționali și internaționali. Acestă consultanță este gratuită și vă va ajuta să vă faceți câteva idei despre ce implică acest concert, înainte de contractarea artistului. Vor fi discutate detalii despre: prestație, durata și condițiile de colaborare ale fiecărui artist, dacă artistul se afla în impresariat exclusiv sau ne-exclusiv al agenției. După ce vor fi analizate toate aceste aspecte veți putea alege cu siguranță artistul potrivit. Prin impresariatul artistic clienții pot primi informarea corectă despre pașii necesari pentru rezervarea sau contractarea artistului / artiștilor sau despre prețuri artiști Delia și Inna. Toate aceste informații vor fi obținute prin contactarea telefonică a impresarului la numelele de telefon +4 (0757) 104 166 sau +4 (0751) 158 243 De asemenea ne puteți adresa întrebări prin intermediul e-mail-ului booking@contact-artist.ro

Prețurile artiștilor Delia și Inna variază în funcție de:

perioada anului și sunt mult mai mari în perioadele sărbătorilor.

tipul evenimentului, respectiv evenimente corporate, privat, nuntă, botez, majorate, baluri de boboci, cluburi etc..

programul artiștilor și cât de încărcată este perioada respectivă

locația evenimentului. Deplasarea față de orașul de reședință, localizarea clubului, litoral, stațiune montana, concerte publice etc..

componența trupei care însoțește artistul, numărului de dansatori, instrumentiști, alți invitați etc..

De ce să alegeți un concert Delia?

Delia Matache, cunoscută cu numele de scenă DELIA este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, cu un repertoriu muzical extraordinar, cu piese premiate și apreciate de întreg publicul autohton și internațional. Ea este de asemenea o vedetă de televiziune în adevăratul sens al cuvântului.

Debutul sau a avut loc alături de Nick, în cadrul trupei N&D, împreună cu care a lansat 3 albume muzicale. Din 2003 își începe cariera solo odată cu piesa Parfum de fericire'.

Show-urile live spectaculoase și incendiare, aparițiile excentrice și impresionante o recomanda pe Delia drept artistul ideal pentru cele mai reușite evenimente. Genurile muzicale variate abordate de cântăreață și numeroasele piese muzicale de succes, precum Doi în unu' (2013), Ipotecat' (2014, alături de Uddi), Pe aripi de vant' (2014, alături de Kaira), Cum ne noi' (2015, împreună cu Carlas Dreams), Da, mama' (2015), 1234' (2016), Weekend' (2017) un featuring cu The Motans cu un succes de peste 22 de milioane de vizualizări, Ramai cu bine' (2017) cu Macanache ce a strâns peste 29 de milioane de vizualizări pe YouTube,Ce are ea' clip ce a stans peste 32 de milioane de vizualizări și a fost realizat în cadrul spectacolului Deliria' din 2016 au fost avut pare de un succes răsunător atât la fanii din tară, cat și de cei din străinătate și sunt consacrate ca hituri ale artistei.

Spectacolele Deliria', Delias Winter Wonderland'si PsiheDelia' demonstrează o data în plus talentul, creativitatea și dăruirea cu care cântăreața abordează muzica. Prezenta scenică de excepție, firea dezinhibată și umorul specific fac din Delia invitatul special pentru orice eveniment.

De ce să alegeți un concert Inna?

INNA, pe numele ei real Elena Alexandra Apostoleanu este un artist care a câștigat într-un timp incredibil de scurt un succes impresionant pe plan național și internațional. Este de asemenea o cunoscută coprezentatore în România a celui mai tare format de show-uri de talente.

Debutul a avut loc în anul 2008, odată cu lansarea piesei Hot', alaturi de Play&Win piesă cu care a ajuns pe primele locuri în topuri din țări precum Rusia, Polonia, Turcia, Belgia, Olanda. În anul 2009 a semnat un contract cu Ultra Records din America. Succesul muzical pe plan internațional nu a întârziat să apară, câștigând numeroase premii importante ca: Best Show, Best Dance, Best New Artist și Border Breaker la Romanian Music Awards, MTV European Music Awards la categoria Best Romanian Act si Discul de Aur pentru vânzările albumului Hot în Spania.

Prezența spectaculoasă și senzuală din concertele transformă fiecare concert în cel apreciat show. Melodiile ei sunt atât de celebre încât fani cântă odată cu ea versurile tuturor melodiilor interpretate. Metamorfoza Innei de la fata micuță, timidă și delicată la artistul energic și performant au făcut din acestă artistă cel mai recunoscut și apreciat artist român din întreaga lume.

Dacă doriți să colaborați cu neprețuitele Delia sau Inna pentru un eveniment corporate, banchet, petrecere privata, nuntă, aniversari, festivaluri, lansare etc. va trebui să discutați mai întâi cu impresarul Deliei sau Innei. De la acesta puteți afla toate detaliile necesare pentru rezervare artist, preț artiste Delia și Inna și condiții de contractare. Dacă doriți un show de excepție și unele dinte cele mai cunoscute cântărețe românce pe plan internațional contactați-ne la Contact-artist.ro.