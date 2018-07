(P) Cultură și distracție pe insula Thassos

În sezonul estival, Thassos devine extrem de vibrantă, acum poți să iei parte la inconfundabilele petreceri grecești, să descoperi cultura și tradițiile localnicilor, să te bucuri de degustări de vinuri și preparate locale într-un mediu prietenos și decorat de sărbătoare, dar și să vizitezi satele de munte, unde modernitatea încă nu a știrbit din farmecul locului. Descoperă Insula de Smarald într-un sejur de 6 nopți cu autocarul de la Europa Travel, la tarife imbatabile începând de la numai 399 lei/persoană!

Dansuri grecești în capitala insulei

Mândri de cultura lor și dornici să le împărtășească și turiștilor frumoasele tradiții bine păstrate, insularii din Thassos se dau în spectacol în fiecare vară, organizând petreceri cu dansuri grecești pe ritmuri de bouzouki, de unde nu lipsesc paharele de ouzo, raki și vin, delicioasele meze și voia bună. Astfel de evenimente au loc regulat în Kalogeriko, o clădire din capitala Limenas, cunoscută și sub numele de Casa Călugărilor, pentru că a fost construită de câțiva călugări de pe Sfântul Munte Athos în jurul secolului al-XIX-lea. Pe lângă celebrele dansuri elene, muzica și festivalurile gastronomice, aici vei găsi și o reproducere a unei case tradiționale așa cum exista în urmă cu câteva sute de ani.

Un alt festival tradițional ce se desfășoară în Thassos este Filippi, ce îi adună laolaltă pe turiștii dornici să descopere tradiții antice precum dansuri și muzică, piese de teatru puse în scenă și alte evenimente care se desfășurau în Grecia Antică. Festivalul Filippi are loc în fiecare an în iulie și august și se desfășoară pe scena Teatrului Antic din Limenas. Tot în această zonă are loc și Teatrul de Dramă Antică, unde sunt puse în scenă celebrele piese tragice scrise de marii învățați ai Greciei Antice, Sofocle, Euripide sau Eschil.

Tabăra de Astronomie și Festivalul Vinului

Dacă ești pasionat de astrologie și vrei să observi stelele din cel mai înalt punct al Muntelui Ipsarion trebuie neapărat să participi la Festivalul Astrocamping ce se desfășoară în luna iulie, când cerul este senin. În cadrul acestui eveniment este adus chiar și un planetarium, dar și telescoape moderne pentru ca participanții să poată observa mai ușor planetele.

Iar pentru că acest eveniment este foarte consacrat, o vizită în Astris zis și Satul Stelelor nu ar trebui să lipsească de pe lista cu locuri de văzut în Thassos. Localnicii țin foarte mult la tradițiile locului tocmai din acest motiv, an de an are loc un festival al dansurilor și al legendelor elene. Potrivit mitologiei, aici muritorii puteau lua legătura cu Zeii Olimpieni, iar stelele erau atât de aproape de pământ … de unde și numele locului.

În Skala Kallirachi are loc și un festival al vinului și al măslinelor. Încântătorul sat de munte cu numai 600 de locuitori vibrează de voie bună pe toată perioada anului, mai ales în timpul verii. Mergi în micile fabrici unde se produce ulei de măsline extravirgin cu ajutorul unor vechi prese de măsline. La început de toamnă, culesul strugurilor este o adevărată sărbătoare. Lichioarea lui Bachus se produce după ce localnicii presează cu picioarele strugurii, iar după finalizarea ”dansului”, muncitorii sunt spălați pe tălpi într-un ritual fantastic cu muzică grecească și preparate delicioase.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

