Echipamentul de lucru este esential pentru persoanele care activeaza in domeniul industrial sau cel al constructiilor. In cadrul acestuia, cei mai eficienti bocanci de protectie joaca un rol primordial intrucat sarcinile de serviciu nu ar putea fi indeplinite fara acestia. Astfel, este important sa cunoasteti criteriile care stau la baza alegerii celor mai buni bocanci pentru echipamentul de protectie, in functie de profilul activitatii voastre si a mediului in care se desfasoara aceasta. Iata care sunt acestea!