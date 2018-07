Care este deci solutia pentru a evita birocratia infernala si statul la cozi care nu se mai termina, in conditiile in care este obligatoriu sa ai o fisa medicala pentru permisul auto?

Astfel, daca ai nevoie de fisa medicala pentru a obtine pentru prima oara permisul auto, sau doar iti trebuie pentru a-l reinnoi, va trebui sa obtii acest document de la o clinica medicala de specialitate. Clinica acreditata StandardMed dispune de punctualitate si profesionalism, precum si de cel mai bun raport calitate-pret, pentru a te ajuta sa obtii cat mai rapid fisa medicala pentru permisul auto.

Iata cum poti obtine si tu, in trei pasi simpli, fisa medicala pentru permisul auto:

Acceseaza site-ul Fisamedicala.info, unde vei putea gasi toate informatiile necesare pentru a obtine fisa medicala. Aici afli care sunt actele cu care trebuie sa te prezinti la clinica, precum si seria de controale medicale ce trebuie efectuate inainte de a obtine fisa medicala pentru permisul auto.

Opteaza pentru una dintre cele doua metode de programare la clinica StandardMed pentru a obtine fisa medicala pentru permisul auto:

– Fa o programare online direct pe site-ul Fisamedicala.info. La sectiunea “Tarife si Programari” din josul paginii vei gasi formularul care trebuie completat.

– Suna la numerele de telefon 0735.758.390 sau 0314.053.950 pentru a solicita detalii sau pentru a te programa. Personalul nostru amabil iti va sta la dispozitie, pentru a clarifica orice intrebari sau nelamuriri.

Vino impreuna cu actele necesare la clinica StandardMed si in doar o ora si jumatate vei obtine fisa medicala pentru permisul auto, la cel mai bun pret.

Daca vrei sa obtii intr-un timp scurt fisa medicala pentru permisul auto, va trebui sa ai asupra ta toate actele necesare. Iata care sunt acestea:

– Buletin / Carte de identitate;

– Fisa de scolarizare – in cazul celor care urmeaza scoala de soferi;

– Adeverinta de la medicul de familie in care sa se mentioneze ca solicitantul este apt pentru a conduce (sau parafa din partea medicului de familie pe fisa pentru permisul auto la punctul B) in cazul in care pacientul figureaza cu boli cronice in evidenta medicului de familie;

– Ochelari de vedere (daca este cazul);

– In cazul bolnavilor de diabet este necesara si o scrisoare medicala de la medicul diabetolog in care sa fie trecute diagnosticul, tratamentul si confirmarea ca solicitantul este apt pentru a conduce.

StandardMed este caracterizata prin profesionalism si eficienta. Astfel, vei obtine rapid fisa medicala pentru permisul auto, cu o singura deplasare, deoarece toate examinarile necesare se fac in acelasi loc. In plus, fisa se elibereaza in regim rapid, in aceeasi locatie, deoarece toate cadrele medicale care trebuie sa isi ofere acordul pentru eliberarea fisei sunt prezenti, impreuna cu medicul sef al unitatii, care va incheia tot procesul in cadrul aceleiasi vizite.

Astfel, pentru doar 125 de Lei vei obtine fisa medicala pentru permisul auto pentru categoriile A si B in numai o ora si jumatate de la completarea formularelor, iar daca acest interval este depasit, ti se va returna jumatate din suma achitata.

Vino la StandardMed si rezolva totul cu usurinta! Poti conta pe clinica acreditata StandardMed pentru a obtine in cel mai rapid mod fisa medicala pentru permisul auto!