Fie ca te-ai mutat in casa noua, fie ca te-ai plictisit de vechiul decor al locuintei actuale si vrei sa il schimbi in intregime, intrebarea ramane aceeasi cand vine vorba de design interior: „Cum sa decorez?' Poti incepe prin a lua ca exemplu recomandarile pentru dormitoare de la Tamos.

Cu totii stim ca interiorul unei locuinte goale este ca o invitatie pentru a deveni creativ si a da spatiului o nota personala, dar in realitate acesta induce si panica, senzatie care poate naste frustrari si dificultatea de a lua decizii in privinta amenajarii.

In astfel de situatii, te simti norocos ca exista internetul pentru a te ajuta sa te inspiri, fiindca de acolo poti compila idei care iti plac si poti crea o directie proprie in materie de design interior. Fireste, un pas important este sa descoperi care sunt tendintele si recomandarile specialistilor la acest capitol.

Iata cateva sugestii pentru amenajarea dormitorului:

Fii green!

Unul dintre trendurile anului 2019 este sa incluzi plante naturale in decorul casei, inclusiv in dormitor. Ele nu se vor demoda niciodata! Alege cateva soiuri care iti plac, de preferat si plante suculente, apoi strecoara-le printre obiectele de mobilier pentru a da viata spatiului intim.

Adauga accente de lux

Desi minimalismul se afla in topul preferintelor de cativa ani incoace, „keep it simple' nu inseamna „make it boring'. Chiar daca preferi ca design-ul interior sa fie cat mai discret, poti adauga din loc in loc elemente care sa „sparga' monotonia. Fie ca asezi pe pat un set de perne din catifea sau ca il acoperi cu o cuvertura aurie, un accesoriu luxos este binevenit in orice dormitor. Te poti inspira din modelele de dormitoare Tamos.

Decoreaza tavanul

Cei mai indrazneti dintre noi pot fi tentati sa acopere tavanul dormitorului cu o oglinda gigantica pentru a crea o atmosfera ca in filme. Ceilalti, care nu sunt la fel de excentrici, dar deschisi la solutii pentru a da un aspect inedit incaperii, ar putea decora tavanul cu tapet reprezentand motive geometrice sau florale, de exemplu. In acest caz, restul peretilor trebuie sa ramana uni, de preferat albi.

Extinde-te pe verticala

In locuintele mici si medii este ideal sa folosesti corpuri de mobilier cu functii multiple. De exemplu, un pat pe care il poti incorpora in biblioteca sau o masuta pliabila pe care o poti transforma in taburet sau in obiect decorativ pentru perete sunt excelente, pentru ca ocupa minimum de spatiu. In dormitor, poti renunta la dulapuri in favoarea unor rafturi pe care sa la amplasezi direct pe pereti, in diferite variante de design.

Alege pat si asternuturi confortabile

In locul in care dormi trebuie sa te bucuri de maximum de confort. Este de preferat sa alegi un pat mare si doua noptiere. Selecteaza cu grija salteaua patului, testand fiecare material pentru a vedea ce ti se potriveste. Nu neglija nici pernele – evita sa cumperi modele care se pot deforma rapid. Printre obiectele de mobilier pentru dormitoare Tamos vei gasi cu siguranta ceva pe gustul tau.

Joaca-te cu lumini si umbre

Din dormitor este important sa nu lipseasca draperiile, pentru ca spatiul sa fie intim si primitor. Opteaza pentru draperii lungi, care sa atinga podeaua, in culori neutre sau calde, si foloseste-le pentru a crea diferite niveluri de luminozitate. De asemenea, este recomandat sa utilizezi corpuri de iluminat cu lumina calda si intensitate reglabila. Adauga oglinzi pentru a crea iluzia de largire a suprafetei camerei. Este recomandat sa pozitionezi o oglinda paralel cu fereastra.

Nu uita ca, indiferent de stilul de amenajare pe care il preferi, intr-un spatiu limitat este foarte important sa pastrezi ordinea, pentru a nu-l supraaglomera si a-l face sa para mai restrans decat este.