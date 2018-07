Noi iti recomandam sa citesti pana la final acest articol, pentru a afla raspunsul la toate aceste intrebari. In ultima parte, afli si de unde poti achizitiona rapid un astfel de produs de la un magazin de tehnica medicala, direct de pe net si cu livrare exact la adresa pe care tu o specifici in comanda. Sa incepem:

Pentru interior

In cazul in care cadrul pentru mers va fi utilizat de pacient exclusiv in interior (domiciliul acestuia, clinica de specialitate etc), acest produs trebuie sa indeplineasca o serie de caracteristici, de care este bine sa tii cont, in cazul in care vrei sa il comanzi de pe net, de la un magazin de tehnica medicala.

Poti alege fie un rulator cu doua roti, fie unul cu 4, pentru ca spatiul permite o alegere mult mai simpla. Nu exista borduri, nu exista planuri inclinate, nu exista scari. Tine cont doar de configuratia spatiului respectiv, pentru a te asigura ca iei de pe net un produs de tehnica medicala ergonomic si extrem de simplu de manevrat.

Pentru exterior

Daca la domiciliul pacientului sau intr-o clinica de specialitate, utilizarea unui cadru de mers nu intampina obstacole sau evenimente neprevazute, in exterior lucrurile se schimba radical. In deplasarea sa, pacientul poate intampina scari, planuri inclinate, suprafete extrem de alunecoase etc. De aceea, cadrul de mers potrivit pentru mediul extern trebuie sa ofere certitudinea ca in absolut orice situatie, mersul afara este la fel de simplu ca in casa.

Cadru de mers pentru interior-exterior

Sunt cateva aspecte de care trebuie sa tii cont, atunci cand alegi un produs mixt, dedicat atat deplasarii in casa, cat si deplasarii in mediul exterior. Cele mai bune cadre pentru mers mixte sunt prevazute cu roti mari, pentru a putea oferi siguranta in deplasare pe suprafete de texturi diferite.

Mai mult decat atat, atunci cand cumperi de la un magazin online de tehnica medicala un cadrul de mers mixt, asigura-te ca poate fi usor de depozitat sau de transportat, iar materialul din care este realizat asigura o utilizare extrem de usoara, atat in spatii mici, cat si pe suprafete mari.

