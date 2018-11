Depresie, anxietate si atacuri de panica: ce sunt si de ce apar?

Pentru a intelege exact cum ne afecteaza depresia, anxietatea si atacurile de panica, este necesar sa le recunoastem, sa le deosebim si sa le intelegem cauzele pentru a le putea preveni.

Depresia

Depresia, denumita si tulburare depresiva unipolara, face parte din categoria tulburarilor psihice de dispozitie si afecteaza intr-un procent mult mai mare femeile decat barbatii. Depresia se manifesta prin perioade indelungate de tristete patologica, melancolie extrema, interiorizare si izolare, simptome insotite de ganduri negre, pesimiste. Persoanele care sufera de depresie tind sa se retraga din viata sociala, sunt dezinteresate de tot ceea ce se petrece in jurul lor si isi desfasoara cu dificultate activitatile zilnice uzuale.

Cauzele depresiei sunt multiple si pot avea legatura cu dereglari hormonale, dezechilibre chimice, afectiuni cronice, insa cele mai des incriminate sunt stresul, oboseala cronica, neimplinirile si nemultumirile din viata, despartirile si pierderea unei persoane dragi, dar si presiunile zilnice la care poate fi supusa o persoana, ce tin in special de munca si de asigurarea unui trai decent.

Anxietatea

Anxietatea este o tulburare emotionala care se caracterizeaza prin sentimente de neliniste, de nesiguranta si de frica, stari care, insa, tind sa se manifeste constant. De asemenea, persoanele anxioase tind sa aiba o gandire irationala, ilogica. Fobiile, atacurile de panica si tulburarile obsesiv-compulsive sunt manifestari ale anxietatii.

Cauzele anxietatii nu sunt pe deplin elucidate, insa se crede ca este o combinatie intre mai multi factori de risc, categorie din care fac parte stresul, tulburarile hormonale, modificarile chimice aparute la nivelul creierului, experientele dureroase si traumatizante, dar si, conform cercetatorilor, factorii genetici.

Atacul de panica

Atacul de panica este o tulburare spontana de comportament caracterizata de un episod de frica extrema, fara legatura neaparata cu ceea ce se petrece in jur. Se manifesta prin batai accelerate ale inimii, dificultati de respiratie insotite de senzatia de sufocare, tremurat, stari de pierdere a controlului sau de moarte iminenta. Un episod poate dura de la 5 la 20 de minute si nu poate fi anticipat.

Cauzele atacului de panica nu sunt pe deplin cunoscute, insa se crede ca este vorba de un dezechilibru de substante chimice la nivelul creierului. Pe de alta parte, se crede ca o influenta majora o au factorii genetici, substantele stupefiante, chiar si nicotina si alcoolul in exces, dar si stresul si situatiile cu impact emotional negativ. Persoanele care se confrunta cu depresie si anxietate sunt mult mai predispuse in a dezvvolta un atac de panica.

Diferenta dintre anxietate si depresie

Diferenta dintre anxietate si depresie este marcata de o linie foarte fina, deseori fiind aproape imposibil de delimitat chiar si de un medic psihiatru. Atat depresia, cat si anxietatea au simptome si manifestari asemanatoare, insa diferenta majora este faptul ca o persoana care sufera de depresie este foarte putin preocupata de ceea ce se petrece in jurul sau sau in viitorul sau, in timp ce o persoana afectata de anxietate este, din contra, mult prea preocupata de prezentul sau, dar si de ceea ce-i rezerva viitorul. Astfel, in timp ce depresivii cred ca tot ceea ce urmeaza sa li se intample este un lucru rau, anxiosii se concentreaza pe anticiparea pericolelor si le alimenteaza prin stari de frica si panica.

Stresul: tratamente si remedii

Avand in vedere ca liantul intre toate aceste tulburari psihice si emotionale este stresul, administrarea si reducerea acestuia devine un scop primordial. Stresul poate fi redus in primul rand prin inlaturarea cauzei, aspect care poate fi uneori dificil, mai ales daca este cauzat de locul de munca si de activitatile zilnice acaparante.

Pe de alta parte, exista o serie de remedii naturiste impotriva stresului, sub forma suplimentelor alimentare, cu rol in detensionarea si relaxare organismului. In majoritatea cazurilor, acestea sunt fie sub forma de capsule, fie sub forma de ceaiuri si au la baza valeriana, passiflora sau lavanda.

De asemenea, este demonstrat ca sportul si activitatea fizica, in special inotul, mersul pe bicicleta si joggingul, reduc stresul prin detensionarea musculaturii si oxigenarea sangelui. Un bun remediu antistres sunt si plimbarile in natura. Tot legata de combaterea stresului este si alimentatia sanatoasa, bogata in vitamine si minerale, care poate ajuta in lupta impotriva stresului intocmai prin impiedicarea carentelor din organism care pot afecta sanatatea creierului si a altor organe.

Aromoterapia cu ulei de lavanda, ulei de menta sau ulei de eucalipt, practicarea meditatiei si a yoga, tehnicile de respiratie, presopunctura si masajul sunt, de asemenea, activitati care alunga stresul si imbunatatesc starea de spirit.