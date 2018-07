(P) Descoperă capitalele imperiale ale Marocului, însoritele plaje ale Spaniei și Strâmtoarea Gibraltar!

Spania este una dintre cele mai vizitate destinații europene, datorită insulelor sale cu iz tropical, plajele aurii de pe Costa Brava și Costa del Sol, încântătoarea Andaluzia, unde tradițiile matadorilor și a dansului flamenco s-au păstrat foarte bine, și metropolele cosmopolite ca Madrid, Barcelona sau Valencia, ce adună toate categoriile de turiști, indiferent de pasiunile fiecăruia.

Pe de cealaltă parte, Maroc este considerată cea mai frumoasă țară din Africa de Nord. Acest ținut al peisajelor contrastante, unde plajele de la Oceanul Atlantic se întind până la marginea desertului, oazele cu smochini și palmieri din inima Munților Atlas ascund castele de nisip, iar capitalele imperiale sunt dominate de palate somptuoase și medine antice, te facinează de la prima vedere.

Despărțind Spania de Maroc, Gibraltarul este o fortăreață naturală între Marea Mediterană și Oceanul Atlantic, un teritoriu britanic dezbătut de mai multe popoare de-a lungul timpului aflat pe coasta spaniolă, reprezentând un popas în drumul tău din Spania spre Maroc.

Ținutul însorit al Spaniei

Circuitul de la Europa Travel începe din Malaga, orașul spaniol din Costa del Sol, celebru penru Arena Coridelor, una dintre cele mai mari și populare din Spania, dar și pentru că aici s-a născut marele pictor Pablo Picasso. Din acest punct vei porni spre Costa de la Luz, în Algeciras – orașul pitoresc cu atmosferă tradițională de unde ai priveliști de excepție spre Stânca lui Hercules, Strâmtoarea Gibraltar. La mică distanță găsești Tanger, un oraș de coastă marocan ce păstrează atmosfera maură vizibilă mai ales prin arhitectura clădirilor.

Pășește în fascinanta lume a orientului

Cu aerul său oriental din centrul medieval și viața de noapte strălucitoare din orașul nou, nu este de mirare de ce Rabat adună din ce în ce mai mulți tineri dornici să descopere capitala marocană poziționată pe coasta Atlanticului. Invadat de francezi în anul 1912, Rabat încă păstrează urmele poporului ce i-au acordat titlul de capitală, dar în același timp farmecul oriental este vizibil prin obiceiurile locului. Turnul Hassan, Palatul Regal, Medina cu numeroasele tarabe ale comercianților ambulanți, îmblânzitorii de cobre și artiștii stradali, sunt doar câteva dintre locurile pe care le vei descoperi în Rabat, în turul de la Europa Travel.

Mai cosmopolit și mai fascinant decât l-ai văzut în filmul Casablanca regizat de Michael Curtiz, cel mai mare port al Marocului, Casablanca nu are cum să nu te fascineze odată ce ai ajuns aici. Stilul arhitectural islamic se combină perfect cu strălucirea modernismului, iar portul – unul dintre cele mai mari de la Mediterană, îi aduce în plus o notă de pitoresc fapt pentru care mulți consideră că acesta este cel mai frumos oraș din Maroc.

Oaze de paradis

Orașul roz sau pământul lui Dumnezeu, Marrakech poartă o mulțime de supranume menite să descrie frumusețea arhitecturală și peisajele unice ale fostei capitale imperiale. Simbolurile locului sunt Medina Antică și Piața Jemaa el Fnaa, parte din UNESCO, unde ai ocazia să simți tradițiile marocane poate cel mai bine. Cel mai mare dintre lăcașurile de cult este Moscheea Koutoubia ridicată în secolul al XII lea în stil islamic, cu minaretul ce se ridică până la 80 de metri înălțime. O plimbare în exoticele Grădini Jardin Majorelle, oaza de inspirație a pictorului francez Yves Saint Laurent, nu poate fi ratată odată ce ai poposit în Marrakech.

Traversează Munții Atlas în descoperirea tradițiilor berbere și a castelelor de nisip ce domină regiunile deșertice ale Marocului. Oprește-te în Quarzazate, poarta de intrare în desertul Sahara, așezare celebră pentru fortificațiile Taourirt și Tifoultout. Sau mergi la plajă în Essaouira, unul dintre cele mai frumoase orașe portuare de la Oceanul Atlantic.

