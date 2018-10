Cele mai mari secrete ale unui shop online

Orice afacere online trebuie sa ofere garantie vizitatorilor virtuali, astfel incat acestia sa devina clienti. Cand magazinul tau se regaseste doar in mediul digital, este esential sa ai o strategie de marketing foarte bine pusa la punct. Castigul unei firme are fluctuatii in functie de o multitudine de factori si parametrii, iar rezultatele tale trebuie sa fie mereu pozitive, pentru a-ti asigura un minim de venit periodic, lunar, bianual sau anual. Asadar, tine cont de urmatoarele aspecte tehnice, pentru avea un profit constant, indiferent de valoarea acestuia:

Platforma pe care o folosesti trebuie sa fie stabila si perfect functionala constant;

Pe baza sfaturilor unui programator acreditat, foloseste servere dedicate care sa sustina traficul de utilizatori pe care ii va avea shop-ul tau online;

Evita perioadele indelungate sau dese de mentenanta, astfel incat vizitatorii site-ului sa nu aiba indoieli in a-ti deveni clienti, folosind servere de tip VPS pentru hosting;

Este foarte important ca magazinul tau online sa beneficieze de protectia unei firme de top pentru securitatea virtuala, atat in ceea ce priveste datele cu caracter personal, cat si tranzactiile bancare.

Exista elemente cheie de care orice antreprenor al unui business online trebuie sa tina cont, in mod special cand afacerea sa este un magazin virtual:

Serviciul „Relatii Clienti' trebuie sa fie disponibil non-stop, angajatii avand printre calitatile lor de top aptitudini superioare de comunicare, amabilitate, rabdare si gestionare a timpului si indatoririlor;

Promotiile, bonusurile si ofertele periodice sunt esentiale pentru formarea de clienti noi, dar si pentru transformarea celor ocazionali in clienti fideli;

Seriozitatea inregistrarii si livrarii comenzilor (ia in considerarea implementarea unui sistem de urmarire a produselor livrate, astfel incat clientul sa stie in ce stadiu se afla comanda pe care a plasat-o) trebuie sa fie rapida si de o calitate superioara;

Diversitatea gamei produselor trebuie imbunatatita periodic, adaugandu-se constant noi produse sau categorii;

Raportul online-offline, raportul dintre calitatea si imaginea per ansamblu promovata a produsului, in comparatie cu ceea ce primeste clientul este esential, asa ca nu neglija acest aspect.

Imaginea si promovarea online a shop-ului tau virtual

Este esential ca pentru a avea succes cu un magazin online, sa ai grija la aspectul site-ului, dar si la publicitatea si aspectul conturilor de pe diversele retele de socializare populare printre reprezentantii grupurilor tinta ale business-ului tau. Totodata, este esential sa tii cont de aspecte ce iti vor influenta foarte mult impactul asupra clientilor tai actuali si viitori:

Design-ul pe care il are site-ul afacerii tale trebuie sa fie cat mai usor de folosit, dar sa aiba si un aspect placut, asa ca apeleaza cu incredere la profesionisti, la un designer grafic si un programator care sa se ocupe de toate detaliile care iti pot creste vanzarile;

Promoveaza-ti business-ul pe cat mai multe retele de socializare de profil, astfel incat treptat sa iti cresti numarul clientilor;

Imbunatateste-ti constant calitatea si numarul produselor pe care le vinzi, avand oferte si promotii care sa mareasca numarul vizitatorilor de pe site-ul tau;

Nu iti neglija niciun client, deoarece in mediul online fiecare recenzie (pozitiva sau negativa) conteaza extrem de mult si poate afecta evolutia business-ului tau intr-un timp foarte scurt;

Apeleaza la o firma de publicitate care sa te ajute sa iti indexezi magazinul tau in mediul virtual pentru a deveni in timp, din ce in ce mai vizibil, crescand in pozitia pe care brand-ul tau o are in cautarile de pe Google.

Fii cel mai bun si nu neglija niciodata fluctuatiile pietei, ori nevoile clientilor tai. Incearca mereu sa vii cu ceva nou, devenind din ce in ce mai bun, mai cunoscut, construindu-ti brand-ul pe principii solide, printre care sa se numere mereu calitatea inalta si seriozitatea.