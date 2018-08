(P) Experiențe unice de vacanță într-un circuit în Spania și Maroc

Europa Travel te invită să explorezi Maroc într-un circuit exotic de 8 zile, pornind de pe coasta luxuriantă a Spaniei și traversând Strâmtoarea Gibraltarului până în Tanger, unde vei face cunoștință cu tărâmul Africii de Nord și frumoasele tradiții beduine. Dacă rezervi în această perioadă beneficiezi de o reducere de 20% din tariful standard al circuitului în Maroc de 765 euro/persoană – la 599 euro, în limita locurilor disponibile!

Din Spania în Maroc traversând Strâmtoarea Gibraltarului!

Algeciras este un oraș pitoresc aflat la granița dintre modernitate și tradiție ce face parte din regiunea Andaluzia, dar care practic se află între Mediterană și Oceanul Atlantic, fiind de altfel puternic influențat de obiceiurile berbere. Din acest punct se ajunge foarte ușor în Tanger, traversând Strâmtoarea Gibraltar, celebra Stâncă a lui Hercule ce desparte Spania de Maroc.

Capitala Marocului, Rabat te ademenește cu a sa atmosferă unică și stilul elegant al palatelor imperiale. Este de ajuns să rătăcești pe străzile pavate cu mozaicuri pentru a remarca că Rabat a rămas totuși un oraș tradițional, în ciuda dezvoltării tot mai pregnante a turismului. Nu poți să pleci de aici până nu vezi Medina, Turnul Hassan ce ar fi trebuit să fie cel mai înalt minaret din lume, dar construcția nu a mai fost finalizată, și Mausoleul lui Mohammed al-V-lea, cea mai emblematică figură regală a Marocului.

Cele mai frumoase locuri marocane

Arabii și-au dorit să iasă în evidență și au construit în Casablanca cea mai mare moschee din Maroc cu cel mai mare minaret din lume – Moscheea Hassan II, ridicată în aproape 7 ani pe coasta Oceanului Atlantic. Frumusețea orașului Casablanca este unică mai ales dacă o iei la pas pe faleza La Corniche – partea modernă înțesată de localuri și terase cochete. În plus, nu poți rata nici Cartierul Habous cu bazarele sale pline de culoare și Catedrala Notre Dame Lourdes, o bijuterie a stilul francez cu influențe islamice.

Circuitul de la Europa Travel continuă cu Marrakech – pământul lui Dumnezeu sau Orașul Roz, unde Jemaa el-Fnaa te acaparează de la prima vedere fiind cea mai aglomerată piață medievală din Africa, ce face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Cel mai mare dintre lăcașurile de cult ale orașului este Moscheea Koutoubia marcată prin minaretul de 80 metri cu fațade diferite pe fiecare parte, și grădini exotice pline de portocali. Și tot aici se află și strălucitorul Palat Bahia cu interioare decorate cu mozaicuri andaluze și arabe și exterior simplu realizat din dorința Marelui Vizier Ahmed ben Moussa, pentru a nu stârni invidie.

Tradițional și religios, orașul Fez ți se întipărește în suflet, datorită atmosferei tihnite cu care te întâmpină atât în Medina Antică cât și până la Palatul Regal Dar El Makhzen – cel mai frumos dintre palarele marocane ce ocupă o suprafață de până la 80 ha.

Aventuri pe munte sau în deșert

Orice circuit în Maroc trebuie să includă, printre altele, și o aventură în deșert, unde vei face cunoștință cu frumoasa cultură berberă. Traversează Munții Atlas până la Tiz-in-Tichka, localitatea aflată la cea mai mare altitudine din Africa de Nord, iar apoi coboară în Quarzazate, un oraș berber celebru pentru cetățile de nisip Taourirt si Tifoultout, ce fac parte din patrimoniul mondial. La finalul călătoriei poți alege câteva momente de relaxare la plajă în Essaouira, pitorescul orășel marocan de pe coasta Atlanticului.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferte Speciale Circuite exotice

Circuit Spania-Gibraltar-Maroc – tarif 599 euro/persoana, 8 zile (2 nopti in Algeciras, 1 in Casablanca, 2 nopti in Marrakech, 2 nopti in Fez) cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, transfer ferry Algeciras – Tanger – Algeciras, tururi cu autocar conform program, ghid local, asistenta turistica. *Tarif redus cu 20%: 765 euro – 599 euro! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407