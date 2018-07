Dacă rezonezi cu cele de mai sus și confirmi că așa este poate ca ar trebui sa schimbi ceva iar schimbarea incepe intotdeauna cu a fi sincer cu tine insuti: ai un corp care te mulțumește și te face fericită…sau nu?

AI SÂNI FRUMOȘI?

Sânii echilibrează viața intimă și socială a femeii dacă sunt fermi, plini, în armonie cu silueta și cu statura. Multe femei in media sunt purtatoare de implanturi mamare cu creșterea exagerata în volum a sânilor pentru a epata, pentru a îndeplini nivelul de opulență solicitat de multe ori de showbiz.

Pe de altă parte, sunt multe femei care chiar au nevoie de o intervenție chirurgicală la sâni dupa nastere, dupa o slabire excesiva, sau pur si simplu vor o imbunatatire din punct de vedere estetic.

Afla dacă ai nevoie și tu, sau mai bine zis daca iti doresti cu adevarat o schimbare.

Luminează bine camera, aseaza-te în fața oglinzii dezbrăcată până la brâu și privește-ți corpul ca și cum l-ai privi pe cel al unei străine. De multe ori, lucrurile care ne sunt cele mai familiare sau pe care le privim zilnic nu ne mai atrag atentia prin nimic si nu mai suntem constienti de detaliile acestora. Cu siguranta asa se intampla si cu majoritatea femeilor cand se raporteaza la corpurile lor; nu mai stiu exact ce si cum arata. Pornește de la început cu o atitudine neutră, nici critică, nici optimistă, nici încărcată de speranțe. Sanii la care te uiti sunt cei pe care i-ai considera ideali pentru corpul pe care il vezi in oglinda? DA sau NU. Dă-ți un răspuns în 30 de secunde după ceas (pune-ți și alarmă dacă trebuie!)

AI UN ABDOMEN DE INVIDIAT?

Priveste-ti abdomenul si/ sau coapsele si spune-ti daca arata asa cum iti doresti. DA sau NU? La fel, ai la dispoziție 30 de secunde să-ți răspunzi, fără să te gândești că vei face abdomene mai multe acasă și vei rezolva problema, că vei sta înfășurată în folie sau că vei apela la diete-minune. Daca dietele care te fac sa slabesti 5 kilograme in 3 zile si impachetarile cu folie ar functiona n-ar mai fi atat de multe femei care cheltuie o avere pe tratamente estetice care nu duc nicaieri. Acest exercițiu este de sinceritate și este pentru momentul prezent: DA sau NU?

Daca rezultatul acestei analize iti era cunoscut deja sau poate acum ai aflat ceva ce de fapt era acolo, sub ochii tai dar nu erai constienta de asta, scapa de toate ideile preconcepute în materie de frumusețe feminină, fă echipă tu+tine și propune-ți sa-ti indeplinesti obiectivele in ceea ce priveste estetica corpului tau. Asta daca nu te numeri printre fericitele care sunt multumite pe deplin, fie pentru ca sunt adevarate zeite ale frumusetii, fie pentru ca sunt atat de puternice mental incat accepta si iubesc fiecare imperfectiune a corpului lor. Nu prea intalnim aceste situatii in viata de zi cu zi, nu?

Poti incepe prin a cere sfatul expertilor.

Incepe cu o consultatie cu un chirurg plastician in care poti afla ce ti se potriveste cel mai bine, care ar fi cea mai potrivita forma a sanilor, cea mai potrivita interventie care ti-ar aduce schimbarile pe care ti le doresti. Daca ti se propune o operatie estetica afla toate detaliile atat despre beneficiile acestetia cat si despre riscuri si evolutia pe termen lung.

După cum declară Dr. Angela Petre, medic chirurg plastician specializat în chirurgie estetica, operația de mărire a sânilor implică o consultație inițială în care se înlătură așteptările tale nerealiste (de care încerci să scapi prin aceasta autocunoastere prealabila) și se stabilesc cele mai potrivite masuri din punct de vedere estetic pentru fiecare pacient.

Pentru depozitele de grasime din zona abdominala si a copselor, Dr. Angela Petre utilizeaza cele mai noi si eficiente tehnici chirurgicale la nivel internațional – vibrolipoaspiratia in locul lipoaspiratiei clasice.

Vibrolipoaspiratia, comparativ cu lipoaspiratia clasica este mai eficienta (permite scoaterea unor cantitati mai mari de grasime), are o durata de efectuare mai scurta si este mai putin traumatica pentru pacient; echimozele (vanataile) si edemul (lichidele retinute in zonele operate) sunt mai mici iar recuperarea postoperatorie cu mai putine dureri si mai rapida. Metoda are avantajul de a putea fi practicata pe orice zona si mai ales pe zone care pun de obicei probleme in lipoaspiratia clasica- zone fibroase (spate, flancuri, zone care au mai fost lipoaspirate anterior) sau zone delicate (genunchi, glezne, gambe, fese, gat). Pe langa cantitatea mare de grasime pe care o poate indeparta, un alt punct forte al metodei este retractia buna a pielii pe zonele tratate. Acest lucru face posibila realizarea vibrolipoaspiratiei chiar si la pacientii care prezinta laxitate cutanata inainte de operatie, in unele cazuri fara a mai fi necesara eliminarea chirurgicala a pielii care atarna (ex. prin abdominoplastie, lifting de brate, lifting de coapse, etc)

Operatiile de chirurgie estetica a sanilor si vibrolipoaspiratia sunt efectuate de dr. Angela Petre, medic cu experienta si simt estetic deosebit, un profesionit desavarsit. Cu alte cuvinte, ești pe mâini bune!

Că vei alege sau nu să faci o operație estetică, nu uita: frumusețea trebuie întreținută!

Incepe cu o consultatie personalizata cu dr. Angela Petre in cadrul clinicii UltraEstetic si afla solutiile cele mai potrivite pentru tine.