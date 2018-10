Este al doilea an în care Viva Credit susține eforturile Asociației Climb Again de a oferi cât mai multor copii cu dizabilități din România șansa unei terapii altfel - escalada. Dacă în 2017 Viva Credit s-a alăturat pentru prima dată Asociației Climb Again, într-un demers prin care copiii nevăzători au putut practica escalada, iată că în acest an, povestea acestui parteneriat a continuat cu un proiect mult mai ambițios - Inaugurarea Centrului Climb Again.