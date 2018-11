In cadrul unui seminar de la Salonul International de Inchirieri auto din 2018, Concannon, vicepresedinte executiv al companiei de solutii de management si solutii software TSD Rental, a sfatuit companiile sa imbratiseze tehnologia, sa creeze practici durabile de gestionare a tehnologiilor si sa dezvolte o strategie mobila eficienta. Ascar, o firma de inchirieri auto din Bucuresti, pune la dispozitie clientilor un site complet, sigur si usor de folosit, si indeplineste cerintele discutate la seminar.

Cateva lucruri importante mentionate la seminar amintesc ca site-urile trebuie sa contina rate, sa aiba masini disponibile in permanenta, si mai ales sa aiba plata securizata. Este foarte important pentru client sa aiba garantia ca datele lui sunt in siguranta. Clientul trebuie sa fie asigurat ca va primi masina pe care a rezervat-o si a platit-o.

Imbunatatirea procesului

Gandeste-te cat timp poate pierde un client in fata unui ghiseu, asteptand ca un agent de inchirieri auto sa completeze actele necesare. Acum, totul este mult mai usor cu ajutorul tehnologiei. Abordarea „Do-It-Yourself” a dispozitivelor mobile ofera clientilor un proces de rezervare fara probleme – evitand cozile lungi si discutiile cu agentii de inchiriere.

„Cand oferi cuiva posibilitatea de a folosi un dispozitiv mobil pentru un serviciu, simte inca de la inceput ca procesul se desfasoara mai repede si mai usor”, a spus Concannon. „Cand ai pe cineva care sta in fata ghiseului tau, numarand secundele si minutele, este un pic cam arhaic in zilele noastre, si in plus, se pune multa presiune pe agentul de inchirieri.”

Este vorba de perceptie. Clientii vor sa stie ca au masina disponibila atunci cand ajung la destinatie, si sunt gata de plecare oricand.

Oferind un mecanism de feedback constant si comod pentru clienti, agentiile pot reduce la minimum cantitatea de interactiuni fata in fata. „Chiar daca un feedback este negativ, trebuie sa te bucuri ca cineva ti-a folosit serviciul, si sa-i multumesti pentru asta”, a spus Concannon.

Cu ajutorul tehnologiei se pot urmari clientii care se intorc si raman fideli. Acest lucru va evidentia cu siguranta diferentele dintre procesul de inchiriere online si utilizarea agentiilor fizice. Companiile de inchirieri auto trebuie sa aiba abilitatea de a-si reevalua planul, a spus Concannon. „Doar pentru ca serviciul a functionat bine de la tejghea timp de 10 ani si ai reusit sa te descurci in ultimii 10 ani, nu inseamna neaparat ca va fi la fel de simplu in viitor”. Operatorii ar trebui sa fie flexibili in ceea ce priveste modul in care clientii le vor descoperi afacerea acum si in viitor, tinand totodata pasul cu ultimele progrese in sistemele de urmarire a datelor noi, in aplicatii mobile si chiar in retelele sociale.