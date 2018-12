Cum actioneaza suplimentul alimentar Gluconature asupra organismului?

Deoarece este un supliment alimentar natural, Gluconature nu are efecte adverse si este extrem de benefic pentru organism mai ales datorita faptului ca acesta poate fi utilizat in mod eficient de catre pacientii cu diabet pentru ca este aliatul perfect pentru reglarea nivelului glicemiei.

Suplimentul alimentar Gluconature se bazeaza pe o reteta veche a medicinei traditionale chineze si datorita compozitiei sale unice (salvie, seminte de lotus, castravete amar, pulbere de Gynostemma, senna obstusifolia, astragalus, pulbere de reishi), compusa numai din ingrediente naturale si nu afecteaza organismul sub nicio forma, oferindu-i acestuia multiple beneficii si contribuind eficient la refacerea merabolismului. Pe piata exista si suplimentul alimentar Gluconature Plus, un produs destinat persoanelor care sufera de diabet 1, fiind compus dintr-o formula noua de ingrediente, care activeaza pancreasul.

Gluconature – solutia ideala pentru reglarea glicemiei si pentru inlaturarea complicatiilor diabetului

Fiind destul de raspandit la noi in tara, diabetul este o boala intalnita tot mai frecvent, care nu se poate trata in totalitate, insa se poate tine sub control cu ajutorul unei alimentatii corespunzatoare, prin medicatia prescrisa de medic sau prin injectarea de insulina. Aspectul cel mai important cand vine vorba de tinerea sub control a nivelului glicemiei si, implicit, a diabetului, se rezuma la alimentele, fructele sau legumele pe care un bolnav de diabet trebuie sa le consume de-a lungul vietii, urmarind indeaproape cantitatea pe care o mananca. Pe langa asta, exista astazi posibilitatea de a consuma si anumite suplimente alimentare precum este si Gluconature, cu efecte benefice asupra tinerii sub control a glicemiei.

Medicina straveche chinezeasca sustine ca reglarea nivelului glicemic astfel incat sa se mentina la parametri normali nu tine neaparat de nivelul zaharului din sange, ci mai degraba aceasta problema se datoreaza faptului ca organismul uman nu se afla in echilibru si nu functioneaza in mod optim. Astfel, suplimentul alimentar Gluconature este benefic pentru organism deoarece ajuta la mentinerea echilibrului si stimuleaza organismul astfel incat nivelul glicemiei sa se regleze in mod natural.

Suplimentul alimentar Gluconature este util pentru:

scaderea in mod treptat a nivelului glicemiei, precum si pentru reglarea tensiunii arteriale;

refacerea circulatiei periferice;

acest supliment alimentar contribuie la scaderea frecventei urinarilor nocturne si ajuta in mod eficient la refacerea metabolismului rinichilor;

ajuta persoanele care sufera de retinopatie si neuropatie diabetica;

refacerea tonusului si eliminarea transpiratiilor din timpul somnului;

refacerea celulelor beta din pancreas, precum si protejarea acestora.

