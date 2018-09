Parcurge acest articol pentru a lua decizia corectă în privința apartamentului pe care îl vei închiria.

La ce trebuie să fii atent?

1. Siguranță

Un oraș mai mare poate speria prin prisma faptului că este mai periculos. Se zvonesc diferite lucruri, inclusiv despre impostori care vor să intre și să îți fure din casă, despre faptul că nu ai siguranță când te întorci seara acasă.

Când ai și copii, îți faci mai multe griji în privința siguranței familiei tale. Iată câteva sfaturi de care să ții cont când închiriezi noul apartament:

– cartier cu referințe bune – dacă nu cunoști mai deloc orașul în care urmează să te muți, începe să afli informații despre cartiere, despre plusurile și minusurile acestora; dacă ai cunoștințe sau rude care locuiesc acolo, pune-le întrebări și vezi ce zonă a orașului îți recomandă; foarte important, înainte de a bate palma pentru un apartament dintr-un cartier sau altul, mergi tu singur și vizitează împrejurimile la ore diferite din zi, atât seara, la o ora mai târzie, cât și dimineața; vei putea simți atmosfera, dacă este liniștit, cu un trafic foarte aglomerat, dacă se află în apropiere localuri care pot însemna forfotă și gălăgie;

– intrare securizată – este important să existe instalat interfonul la intrarea în bloc, astfel încât accesul străinilor să nu poată fi realizat; foarte important de știut, tehnologia interfoanelor a avansat foarte mult, prin urmare există în cartierele noi, blocuri care au video interfon, așadar, din casă vezi persoana care vrea să te viziteze; îți poți învăța copiii să se uite pe monitor și să nu deschidă decât dacă sunteți voi, părinții; în privința securității, cartierele de blocuri noi au marele avantaj de a avea și incintă securizată, așadar întreaga zonă din apropiere este supravegheată de regulă cu ajutorul camerelor video sau cu pază;

– acces stradal rapid – zonele foarte puțin circulate, cu o slabă iluminare, sunt desigur mai puțin de dorit în aria noului apartament; chiriile sunt cu siguranță mai mici în zonele periferice sau mai greu accesibile, însă ar fi bine să cântărești care sunt prioritățile și ce caracteristici îți dorești să îndeplinească locuința în care te vei muta cu familia;

2. Localizare

Când ai copii de vârsta gradiniței sau de vârsta școlii, este mai mult decât esențial să ai apartamentul aproape de aceste puncte de interes, instituțiile școlare.

Mai mult decât atât, luați în considerare și distanța pe care voi, adulții, o veți face până la job. De exemplu, în București traficul a devenit un inconvenient foarte mare. Multe persoane și-au modificat programul la job pentru a evita aglomerația de pe șosele. Preferă astfel să înceapă jobul la ora 7 și să plece așadar de acasă la o oră foarte matinală.

Prin urmare, tine cont de:

– mijloace de transport – dacă te muți cu chirie în București, un element esențial după care să te uiți este apropierea de metrou; este singurul mijloc de transport cu ajutorul căruia știi că poți evita traficul; să faci 5, 7 sau 10 minute de acasă până la o gură de metrou este ideal; de asemenea, pentru copii, asigură-te că există aproape autobuz sau tramvai pentru a putea ajunge la școală (în cazul în care instituția de învățământ nu este chiar lângă casă);

– activități extrașcolare – știi foarte bine că îți dorești pentru copiii tăi activități care să îi dezvolte, fie că este vorba de înot, handbal, pictură, balet. Vezi ce astfel de centre dedicate copiilor găsești în zona în care urmează sa închiriezi apartamentul;

3. Spațiu de depozitare

Întotdeauna există tendința de a ne plânge că nu avem suficient spațiu în casă. Când apar copiii, simți foarte tare nevoia de și mai mult loc în propria locuință. Părinții știu că spațiul de depozitare este important. Jucării, trotinete, cărucioare și nu numai fac parte din universul copiilor.

Chiar dacă alegi un apartament de 3 camere, fii foarte atent la modul în care este compartimentat. Felul în care este împărțit îl poate face să pară mai mare.

Apoi, un mobilier care a fost făcut pe comandă, care să valorifice fiecare colțișor, să îți poți pune inclusiv valiza în sertarul de sus al șifonierului, este un plus.

Când te muți cu toată familia, bagajul este mai mare. Cu siguranță nu vrei să schimbi chiria după jumătate de an sau un an. În plus, este important să oferi stabilitate și un grad înalt de confort întregii tale familii, prin urmare analizează atent decizia.