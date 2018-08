(P) India, cel mai colorat și tradițional colț al lumii

Descoperă o Indie tradițională începând cu Triunghiul de Aur și până la Varanasi într-un circuit exotic de 10 zile de la Europa Travel, la tariful redus de 849 euro/persoană, în limita locurilor disponibile!

New Delhi, cel mai popular oraș al Indiei

Vizitează fosta capitală a Indiei britanice, New Delhi care încă își păstrează farmecul colonial cu superbe case colorate și edificii guvernamentale. Mergi la pas în cetatea veche pășind prin celebra Poartă a Indiei ce făcea parte din vechea centură de apărare, fiind dominată de Qutub Minar – cel mai înalt minaret din cărămidă roșie al Indiei ce este parte din UNESCO.

Din New Delhi poți porni într-o excursie opțională spre cel mai mare complex de temple hinduse din lume, Akshardham Temple realizat din gresie roz și marmură carrara prezentând elemente inspirate din natură, fântâni arteziene și grădini magnifice. La fel de bine, poți să vezi și Templul Bahai realizat cu forma unică de lotus ca simbol al iubirii și purității, ce atrage în fiecare zi 10.000 de pelerini.

Unul dintre cele mai impresionante monumente pe care le veu putea vizita alături de Europa Travel, este Mausoleul Împăratului Humayun o construcție desăvârșită în stil tipic oriental specific Imperiului Mughal, ce poartă supranumele de 'Mormântul Omului Perfect' fiind parte din UNESCO.

Jaipur, în ținutul maharajahilor

Circuitul continuă cu Orașul Roz, Jaipur o perlă din ținutul deșertic al statului Rahajan ce se situează la limita dintre modernitate și tradiție, păstrându-și aerul regal al vechilor maharajahi, dar în același timp fiind un centru de afaceri major din India.

După ce simți o parte din atmosfera Indiei tradiționale în Palatul Regal, vizitează Hawa Mahal numit Palatul Vânturilor datorită celor 953 de ferestre prin care femeile din haremul maharajahului Sawai Pratap Singh, puteau observa orașul fără să fie văzute.

La circa 11 km distanță de Jaipur ai ocazia să vizitezi impozantul Fort Amber și să experimentezi aici o plimbare pe elefant. În interiorul fortului Amber se găsesc numeroase palate grandioase precum Sheesh Mahal sau Jai Mahal, exotica grădină Dilaram Bagh, coridoare înguste ce pot fi traversate pentru a ajunge dintr-o piață în alta plus numeroase alte edificii fascinante.

Călătoria în India devine și mai fascinantă odată cu oprirea în orașul străvechi Fatehpur Sikri așa numitul Oraș al Victoriei, construit pentru cel mai apreciat împărat mogul, Marele Akbar despre care se spune că avea un harem format din circa 500 de concubine și numai 3 soții. Complexul de temple Fatehpur Sikri face parte din patrimoniul mondial UNESCO, fiind unul dintre locurile de văzut măcar o dată în viață.

Agra și Varanasi, de văzut o dată în viață!

Agra, al treilea oraș ce formează Triunghiul de Aur, este vestit mai ales pentru Taj Mahal – una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne fiind simbolul dragostei trainice. Tot în Agra poți vizita și Fortul de pe malul râului Yamuna, o bijuterie electică ce a fost prima reședință a Împăraților Moguli.

Vizitele culturale și istorice se combină excelent cu momentele încărcat de spiritualitate, iar circuitul se încheie perfect cu explorarea orașului Varanasi – cel mai important loc de pelerinaj din India. Fă o plimbare cu barca pe fluviul sacru Gange, iar apoi oprește-te în templele Bharat Mata Mandir, dedicat Mamei India și Kashi-Vishwanath, unde ajung în fiecare an circa 21 milioane de pelerini hinduși.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferte Speciale Circuite Exotice 2018

Circuit India: Triunghiul de aur si Varanasi – tarif: 849 Euro/persoana, 10 zile (4 nopti in New Delhi, 1 noapte in Jaipur, 1 noapte in Agra, 2 nopti in Varanasi) cazare cu mic dejun si cina la hoteluri de 4*, transport avion, tururi si excursii cu autocar conform programului, ghid local, asistenta turistica. *Oferta speciala pentru plecarea din 30 Octombrie 2018 – Reducere 15% din tariful de baza 999 euro – 849 euro! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407