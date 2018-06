(P) India, circuit în țara palatelor de basm

Numeroasele sala ashram-uri unde poți medita, lacurile mărginite de temple grandioase și palate de basm, moștenirea culturală unică și decorurile paradisiace sunt doar câteva dintre motivele pentru care o vacanță în India merită cu desăvârșire. Pornește într-un circuit complet al Indiei – Triunghiul de Aur și Varanasi, de 10 zile cu avionul de la Europa Travel.

Triunghiul de Aur al Indiei

Exotică, colorată, tradițională și religioasă, India are peste 300.000 de lăcașuri de cult în care să te regășești spiritual, construcțiile sunt decorate cu simboluri islamice, matematice, astronomice și mozaicate, catalogate ca fiind unele dintre cele mai frumoase din intreaga lume. În plus, multe dintre orașele țării sfidează timpul prin edificii vechi de secole, iar tradițiile ancestrale sunt puternic înrădăcinate în viața locuitorilor.

Însă India nu este doar tradițională, pentru că aici, cei mai mulți oameni au depășit condiția, iar orașe precum Bombay (casa Bollywood-ului) sau Bangalore (orașul IT-iștilor) s-au dezvoltat fulminant fiind împânzite de zgârie nori fabuloși și turnuri cu fațade de sticlă.

Traversează Triunghiul de Aur format din orașele New Delhi, Agra și Jaipur și bifează aici edificii de patrimoniu pentru care India a devenit cunoscută în toată lumea. Capitala New Delhi, cu urmele britanicilor, te va surprinde cu somptuoasa Poartă a Indiei (un monument ridicat în cinstea celor 70.000 de soldați care si-au pierdut viața în război), Fortul Roșu sau Qutub Minar (cel mai înalt minaret din cărămidă din țară, parte din UNESCO).

Simbolul orașului rămâne Templul Akshardham – cel mai mare templu hindus cu o înălțime de 43 m, cu fațadă din gresie roz și marmură albă ce prezintă detalii arhitecturale unice. Complexul religios adăpostește grădini exotice decorate cu fântâna muzicală în formă de lotus, săli de yoga și meditație etc., și poate fi descoperit într-un excursie opțională de la Europa Travel.

Povești nemuritoare de dragoste

Cea mai frumoasă poveste de dragoste a dus la ridicarea celui mai cunoscut monument al orașului Agra. Taj Mahal, una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne parte din UNESCO și simbolul dragostei trainice, a fost ridicat de către Împăratul mogul, Shah Jahan în memoria preaiubitei sale soții, Mumtaz Mahal (o prințesă persană care a încetat din viață după ce a dat naștere celui de-al 14 copil).

La fel de impresionant îți va părea și Fortul Roșu, construit pe malul vestic al râului Yamuna, și cunoscut mai ales pentru că aici s-a stins din viață al cincilea Împărat mogul, privind spre mausoleul din marmură albă.

Ținutul de marmură …

Pe tărâmurile deșertice ale Rajasthan-ului tronează Orașul Roz, Jaipur, unde Palatul Vânturilor, cu forma sa de coroană regală, îți ia ochii de cum ai poposit aici. Mergi la Palatul Orașului pentru a vizita Observatorul Astronomic (cel mai bine păstrat dintre cele 5) ridicat din porunca Regelui Sawai Jai Singh II, pasionat de astronomie și matematică.

Drumul continuă cu Fatehpur Sikri, vechiul oraș ridicat de Akbar, pentru a fi Capitala Ideală, ce face parte din UNESCO. Complexul muzeal adăpostește Palatul Jahdai Bai, complexul Haran Sara și numeroase palate din gresie roșie.

Drum spiritual, alături de Europa Travel

Încheie circuitul de la Europa Travel în Varanasi, cel mai important centru de pelerinaj al țării, cu ghat-urile înșiruite de-a lungul Fluviului Gange, unde sunt incinerate trupurile neînsuflețite pentru a încheia samsara (ciclul morții și al reîncarnării).

