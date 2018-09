Alege rochii de zi cuminti

Cat vremea inca mai tine cu tine, construieste-ti tinute serioase si cat mai simple pornind de la rochii de zi. Pentru scoala, opteaza pentru modelele pana aproape de genunchi sau chiar midi, fara decolteu si decupaje indraznete. Mizeaza pe articole cu croiala in A sau in stil cloche, care iti vor ascunde defectele si te vor ajuta sa te simti confortabil. Daca esti adepta stilului elegant, combina rochiile cu o pereche de pantofi cu toc mediu sau o pereche de balerini cu varful ascutit.

Se poarta nude!

Daca vrei sa obtii un look feminin si de bun-gust, alege sa porti la scoala rochii de zi nude. Nu numai ca sunt la moda in acest sezon, dar iti asigura o aparitie de succes. Unde mai pui ca pot fi scoase din anonimat cu orice accesoriu dorit? Poarta o geanta maxi in loc de clasicul rucsac, un sacou colorat sau o esarfa voluminoasa. Combina rochiile nude cu balerini din piele lacuita in aceeasi nuanta pentru a crea un efect de alungire a siluetei sau opteaza pentru un strop de culoare in ton cu accesoriile alese.

Imprimeuri vesele

Ai nevoie de energie inca de la primele ore ale diminetii? Buna dispozitie iti poate fi redata pe loc daca imbraci rochii de zi cu imprimeuri vesele. Toamna aceasta, se poarta carourile, dungile, bulinele si motivele traditionale, asa ca iti ramane sa decizi ce te avantajeaza. Mizeaza pe rochii de zi in culori neutre care contrasteaza cu imprimeurile si renunta la accesorizare. Ai nevoie de o pereche de platforme sau o pereche de espadrile, cu ajutorul carora sa iti intregesti tinuta.

Rochii de zi tip camasa

Avantajul unei rochii de zi tip camasa este faptul ca poate fi purtata la scoala ca o uniforma. Gratie versatilitatii sale, aceasta poate fi purtata simplu sau, de ce nu, cu o fusta ampla deasupra. Alege modele cu nasturi, astfel incat sa lasi la vedere atat cat e nevoie, precum si modele cu cordon, care sa iti sublinieze talia. In diminetile racoroase, poarta-le cu un cardigan sau cu o geaca de piele deasupra. Pentru o aparitie de neuitat, combina aceste rochii de zi superbe cu cizme din catifea peste genunchi fara toc si o pereche de ochelari de soare supradimensionati. Pentru zilele in care nu stii cu ce sa te incalti, fii sigura ca ai la indemana o pereche de pantofi sport intr-o culoare neutra.

Daca inca nu ti-ai gasit uniforma preferata, Mondris.ro este „profesorul” tau in materie de stil! Asigura-ti o tinuta de scoala reusita cu rochii de zi moderne, astfel ca tu sa te remarci prin bun-gust, eleganta si, mai ales, decenta!