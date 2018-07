Situata in Marea Ionica, in apropiere de coasta albaneza, Insula Corfu se numara printre cele mai populare destinatii din Grecia. Peisajele stancoase cu vegetatie luxurianta, apele limpezi ale marii, plajele cu nisip fin si premiate cu Blue Flag pentru inalte standarde de calitate a serviciilor oferite, precum si gastronomia unica, alaturi de ospitalitatea localnicilor sunt principalele motive pentru care sa alegi si tu aceasta destinatie.

Totodata, trebuie sa stii ca ofertele last minute pentru Grecia, in special cele pentru Insula Corfu, sunt extrem de accesibile. In perioada imediat urmatoare, cu aproximativ 300 Euro (pret final) iti poti rezerva sejurul de vis pentru vara asta. In plus, aflandu-se in apropiere de Albania, Corfu se bucura de o istorie multiculturala, astfel ca in timpul unui sejur pe aceasta insula turistii pot imbina zilele de relaxare cu cele active, in care merg in excursii optionale si viziteaza obiective turistice precum: Castelul Gardiki, Palatul Achillion, Palaio Frourio (Fortul Vechi) etc.

Asadar, iata in continuare cateva dintre cele mai noi oferte de vacante last minute in Grecia disponibile la Christian Tour, cel mai mare touroperator de la noi din tara:

Last minute Grecia 17.07, Paleokastritsa, Self Catering

Fa-ti bagajele si hai intr-una dintre cele mai faimoase statiuni din Corfu! Paleokastritsa dispune de trei plaje certificate Blue Flag, iar cea mai mare dintre acestea se numeste Agios Spyridon, fiind ideala pentru cei care vor sa se relaxeze la soare si sa revina din vacanta cu un bronz de invidiat. Turistii beneficiaza de servicii ireprosabile, precum sporturi acvatice si plimbari cu barca, cu vaporasul cu punte din sticla sau cu submarinul. Paleokastritsa este destinatia ideala si pentru cei mai activi turisti, care cauta adrenalina si in vacanta. De pilda, pasionatii de scufundari vor fi bucurosi sa descopere cele sase golfulete din zona perfecte pentru astfel de sporturi.

Un sejur in statiunea Paleokastritsa din Corfu poate costa doar 199€/persoana + 95€ taxe de aeroport, iar pretul final include biletele de avion dus-intors (cursa charter cu plecare din Iasi), 7 nopti de cazare in regim self catering la Vila Irida, transferuri de la aeroport la hotel si retur si asistenta turistica pe toata perioada sejurului.

Last minute Grecia 17.07, Kassiopi, All Inclusive 4*

Pentru turistii mai pretentiosi, Christian Tour a pregatit chiar si oferte de vacante last minute in Insula Corfu cu cazare la hoteluri de 3 sau 4 stele, in regim all-inclusive. Spre exemplu: un sejur de 7 zile la Hotelul Memento Resort 4*, situat in zona Kassiopi, costa doar 539€/persoana + 95€ taxe de aeroport. Pretul final include transportul cu avionul din Bucuresti, dus-intors, transferul intern la destinatie, dar si asistenta turistica din partea agentiei. Hotelul a fost renovat in 2014 si dispune de camere decorate modern, spatioase si confortabile.

Last minute Grecia 31.07, Insula Corfu, Taxe Aeroport GRATUITE

Si turistii din Cluj Napoca pot profita acum de ofertele last minute create de Christian Tour pentru Grecia, Insula Corfu. Acestia nu trebuie sa plateasca taxele de aeroport, astfel ca, in functie de hotelul ales si de statiune, preturile din aceasta categorie de oferte speciale incep de la 406€/persoana/sejur de 7 nopti. Pentru a vizualiza toate variantele, intra pe site-ul Christian Tour!