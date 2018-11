Agentia are colaborari cu televiziuni si case de productie din toata lumea, bine cotate in piata, asadar exista in permanenta, proiecte frumoase ce permit persoanelor inscrise in baza de date sa-si manfeste talentul actoricesc.

Daca vrei sa te dezvolti in tot ceea ce inseamna actoria si ramurile acesteia, vino la agentia New Media Casting ca sa te inscrii; bineinteles gratuit. Trebuie sa stii ca, o agentie de casting cu adevarat profesionista nu iti va cere niciodata taxe pt inscriere, pentru ca este in interesul agentiei sa-si dezvolte baza de date si sa aibe disponibili oameni cat mai multi pe care echipa sa-i prezinte clientilor si de asemenea regizorilor.

Oamenii inscrisi in baza de date a agentiei New Media Casting sunt de diverse tipologii; actori, cascadori, sportivi de performanta, skateri, patinatori, balerine, dansatori dar si persoane de diverse etnii si nationalitati, astfel incat, oricare va fi cerinta clientului si oricat de complex este scenariul, agentia ofera cu usurinta cele mai rapide solutii.

Echipa agentiei de casting ofera sprijin si informatii celor care urmeaza sa participe la proiectele in curs, asta insemnand partea de semnare a contractului, plati la termen, fara intarzieri dar si tot ceea ce presupune a juca rolul, atunci cand regizorul spune Actiune.

Asadar, vino la agentia New Media casting, ca sa te inscrii. Sediul agentiei, se afla pe Str. Raspantiilor nr. 19 si inscrierea presupune sa iti facem un set de poze si o prezentare video, si o fisa cu semnalmentele tale.Tot in aceasta fisa, vei scrie ce abilitati ai si echipa agentiei de casting, va gasi cu siguranta rolul potrivit pt tine.

Ca sa stii cum vom colabora, in randurile de mai jos, gasesti serviciile oferite de agentia New Media Casting:

Castinguri pentru actori

Asiguram casting-uri atat pentru actori profesionisti dar si pentru studenti la actorie, pentru roluri in reclame, videoclipuri, sedinte foto si filme de scurt si lung metraj.

In fiecare zi echipa New Media Casting cauta oameni noi si actori disponibili pentru proiecte care necesită diferite niveluri de calificare dar si tipologii faciale cat mai variate.

Castingurile se desfasoara la sediul agentiei si in functie de brief-ul clientilor nostri, ii provocam pe actori, sa se transforme in diferite ipostaze, pentru a deveni personajul dorit de regizor.

Castinguri pentru modele:

Agentia New Media Casting ofera servicii de modelling si de asemenea, detine baza de date, modele pentru realizarea cu succes al oricarui tip de eveniment, reclama sau videoclip unde este necesara prezenta unei astfel de tipologii.

Modele noastre detin atat book-uri profesionale, cat si fotografii de casting la sediul agentiei.

Proiectele sunt foarte bine platite, dar castigurile si bugetele, pot varia in functie de rolul pentru care te incadrezi.

Figuratie simpla:

Figuratia simpla poate fi rampa ta de lansare intr-un domeniu frumos si creativ, plin de oameni talentati de care nu vei mai dori sa te desparti niciodata.

Multi tineri actori au inceput sa invete toate secretele acestui domeniu venind pentru inceput pe rol de figuratie simpla.

New Media Casting este in permanenta cautare de persoane de incredere si profesionisti, care chiar daca nu au diploma de actor, pun pasiune in ceea ce fac si se bucura sa participe la realizarea unui film, emisiuni TV sau reclame. Lor le rezervam primul loc in fata pentru a putea observa cum functioneaza acest domeniu in televiziune.

Figuratia simpla inseamna mai exact prezenta ta fizica in productia unui film, a unei reclame, sau a unui videoclip tv. Nu sunt necesare abilitati avansate; trebuie doar sa fi deschis si atent.

Pe site-ul www.newmediacasting.ro poti gasi o gama variata de anunturi de casting, la care poti aplica online.

Figuratie speciala:

In timp, daca iti dezvolti abilitatile, iar aspectul tau fizic este unic si memorabil si iti pastrezi un look aparte, poti face parte din categoria persoanelor de figuratie speciala. La proiectele ce implica aceasta categorie, prezenta ta conteaza foarte mult si de multe ori vei avea de zis diverse replici primite din partea regizorului, ce vor fi difuzate in proiectul final!

In functie de complexitatea filmarii, uneori este posibil sa iti dam scenariul, pt a il studia si cand vei ajunge la cadru, sa stii exact ce ai de spus si ce emotie sa redai.

Casting de public spectator:

Oferim public spectator tanar si dinamic pentru cele mai vizionate emisiuni TV, precum Vocea Romaniei si Romanii au talent, asadar daca vrei sa vezi primul realizarea showului si sa simti emotia alaturi de concurenti, vino la sediul agentiei New Media Casting pentru inscrierea in baza de date! Ulterior te vom contacta pentru zilele de filmare.

Punem la dispozitie grupuri mari de oameni pentru emisiuni si reclame tv. Cel mai mare grup a fost de 1000 de persoane cu rolul de figuratie.

La sfarsitul zilei de filmare distractia este platita! Unde ai mai intalnit asa ceva? Doar la New Media Casting.