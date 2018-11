O firma de transport din Falticeni reuseste sa fie una dintre cele mai cautate atunci cand vine vorba despre transportul coletelor in Anglia. Cine este si cum a reusit aceasta performanta, vom descoperi imediat.

MokaTrans este o firma infiintata in 2014 cu scopul de a ajuta romanii din strainatate prin transportul de colete intre Romania si disapora. Initial, aceasta firma lucra exclusiv cu transportul coletelor pe ruta Romania – Anglia dar avand o crestere foarte rapida extinderea a avut loc doi ani mai tarziu.

Asadar, in prezent MokaTrans isi exercita servicile de transport colete, transport persoane si transport auto Romania – Anglia. Are o arie de acoperire foarte mare cu peste 60 de orase in Anglia si toate orasele din Romania. Acest lucru face ca serviciile MokaTrans sa fie usor accesibile tuturor romanilor.

Cu ce se diferentiaza MokaTrans de restul companiilor de transport?

Asa cum am mentionat la inceputul articolului, domeniul transporturilor este unul foarte competitiv si pot iesi in fata doar firmele care aduc beneficii reale clientilor. Iata care sunt principalele pe care MokaTrans le ofera fiind si motivele pentru care aceasta firma este in topul romanilor din Anglia:

Transport colete

Unul dintre cele mai importante beneficii oferite de MokaTrans este preluarea si livrarea de colete Anglia door-to-door. Acest lucru inseamna ca nu esti nevoit sa te deplasezi sau sa astept la cozi interminabile pentru a-ti ridica sau livra coletul. Timpul fiind un factor cheie pentru oricine munceste in strainatate, acest serviciu este apreciat de orice roman.

Un alt beneficiu important pentru serviciul de transport colete este acela ca livrarea si preluarea coletelor se face NON-STOP. Asadar daca vrei sa trimiti un colet la ora 12 noaptea, vei putea face acest lucru cu MokaTrans. Este foarte eficient pentru cei care lucreaza la doua job-uri in Anglia sau nu au posibilitatea de a trimite coletele in timpul zilei.

Platforma online a companiei MokaTrans este foarte usor de folosit si se pot genera pana si etichete pentru coletele clientilor din cateva click-uri, iar daca stii deja dimensiunile coletelor si greutatea acestora iti poti calcula foarte usor costul de transport al acestora.

Transport persoane

Desi nu este principalul serviciu al companiei, transportul de persoane in si din Anglia se face in mod regulat si in cele mai bune conditii. Clientii acestui serviciu sunt extrem de multumiti de beneficiile pe care le primesc la fiecare cursa, cum ar fi transport door-to-door, bagaje in limita a 40kg gratuite, curse saptamanale tur si retur, rezervari telefonice, discount-uri pentru grupuri si multe altele.

Toate aceste beneficii determina clientii sa apeleze din ce in ce mai mult la MokaTrans pentru transportul in Anglia si revin cu placere de fiecare data datorita seriozitatii de care dau dovada atat soferii cat si personalul MokaTrans.

Transport auto

Transportul auto este un serviciu de care poti beneficia cu MokaTrans si se desfasoara in cele mai bune conditii. Platformele auto de ultima generatie de care dispune firma ajuta la transportul in siguranta a autovehiculelor si nu sunt supuse la riscuri care pot produce daune sau distrugeri. Chiar si in acest caz, fiecare masina transportata beneficiaza de asigurare pe parcursul calatoriei, de la remorcare pana la predarea catre client.

Iata care sunt principalele motive pentru care o firma de transport din Falticeni reuseste sa bucure atat de multi romani din Anglia prin serviciile pe care le ofera. Pe langa beneficiile pe care le ofera fiecarei curse, ies in evidenta seriozitatea si experienta intregului personal care determina un numar foarte mare de clienti multumiti.

Daca doriti sa incercati serviciile de transport oferite de MokaTrans, puteti accesa site-ul: https://mokatrans.ro sau apel telefonic la numarul: +4 0758 606 545.