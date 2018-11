Cum te imbraci la o intalnire romantica, pentru a-ti impresiona iubitul?

Atunci cand alegi tinuta pentru aceasta intalnire romantica cu persoana iubita, este necesar sa tii cont de doua lucruri: locatia si contextul. Outfitul ales trebuie sa vorbeasca de la sine despre tine, sa arati impecabil si, in acelasi timp, sa ai un look natural, fara sa depui prea mult efort. Daca este vorba despre un restaurant elegant, atunci afla mai multe despre locatie si incearca sa te incadrezi in tinuta pe care localul o impune. Cu cat mediul este mai luxuriant, cu atat tinuta ta trebuie sa fie una mai eleganta, fina, insa trebuie sa ai grija sa nu apelezi la accesorii mult prea mari si stralucitoare, care sa iti estompeze frumusetea naturala. In magazinul online Atmospherefashion gasesti rochii de seara, pentru ocazii speciale, in cazul in care este vorba despre un restaurant elegant, unde urmeaza sa participati la o cina romantica, intr-un decor cu adevarat deosebit. Poti afla de aici care sunt regulile unei tinute intr-un restaurant si cum ar trebuie sa te prezinti, tinand cont de bunele maniere.

Pantofii cu toc nu trebuie sa lipseasca din acest outfit, iar modelul stiletto este o alegere foarte buna, indiferent daca optezi pentru o rochie lunga, o fusta midi sau o tinuta formata din pantaloni si camasa. Este recomandat sa nu cumperi o pereche de pantofi noi, special pentru aceasta intalnire. Sunt sanse ca acestia sa te incomodeze si, cu siguranta, nu vrei sa iti strici seara din aceasta cauza.

Daca veti merge la un cocktail, intr-un bar modern, poti purta o salopeta eleganta, cu pantaloni lungi, daca veti petrece timp si in exterior, sau cu pantaloni scurti si bretele, cu posibilitatea de a o accesoriza cu o capa din blana, care iti va da un aer deosebit, ce te va pune imediat in lumina reflectorelor.

In cazul in care veti merge sa vizionati mai intai un film, atunci trebuie sa adopti o tinuta mai lejera, insa nu casual si in niciun caz sport. Poarta o pereche de pantaloni lejeri si o camasa, evita accesoriile foarte impunatoare si renunta la tocuri, in detrimentul unor balerini sau ghete cu talpa joasa. Un decolteu este mereu binevenit, insa incearca sa nu exagerezi, pentru a nu parea vulgara. In acest caz, un look casual-smart usor jucaus este alegerea perfecta.

Orice vei alege sa porti la aceasta intalnire romantica, ai grija sa se potriveasca stilului tau personal. Este foarte important sa te simti bine in hainele pe care le porti si, astfel, vei emana o stare de bine si vei pastra senzatia de naturalete.