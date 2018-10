Din fericire, există o soluție care te ajută să îți cumperi pe loc ceea ce vrei, fără să îți faci griji pentru buzunar: plata eșalonată, pe care abia o simți lunar și care îți permite să nu aștepți până strângi toți banii și dispare oferta. Pe scurt, plata în rate.

O variantă care îți permite să achiți în până la 60 de rate este oferita de Credex, un sistem de creditare simplu de accesat, prin care îți poți lua de la Altex și Media Galaxy tot ce-ți dorește inima: electronice, electrocasnice și câte și mai câte! Ai la dispoziție atât varianta de rate online, dacă vrei să faci achiziția din confortul casei tale, cât și cea de rate direct in magazin.

Dacă te întrebi ce presupune un astfel de credit și cum se obține, vei afla imediat și răspunsul. Iată cum îl poți accesa online în trei pași rapizi:

Alege produsele pe care ți le dorești, iar la modalitatea de plata alege Rate online prin Credex'.

Intră în legatură video cu un consultant financiar, si apoi semnezi online contractul. Tot ce ai de făcut este să te asiguri că ai la îndemână cartea de identitate și că dai comanda de pe un dispozitiv ce îți permite accesul la o cameră video și un microfon, astfel încât să poți comunica ușor cu consultantul.

Pasul cel mai plăcut: ramane acum sa te bucuri de produsele comandate, care vor ajunge direct la tine acasa, prin curier.

În cazul în care de pe dispozitivul tău nu poți folosi camera și microfonul, poti apela departamentul de Call Center unde un reprezentant iti va oferi tot suportul necesar pentru a finaliza cererea de credit.

De asemenea, ai dispozitie posibilitatea de a accesa creditul direct in magazin. Poți prefera această metodă dacă îți dorești să intri pe loc în posesia produsului, fără a mai aștepta curierul, sau să îl vezi cu ochii tăi înainte de a-l cumpăra.

Iată și alte condiții și informații de care este bine să ții cont dacă ai de gând să cumperi in rate prin Credex.

Dacă lucrezi, e necesar să fi acumulat cel puțin trei luni neîntrerupte de când ești la actualul loc de muncă,iar ca documente ai nevoie doar de actul de identitate. Dacă ești pensionar, asigură-te că ai la dispoziție și talonul de pensie

Trebuie să ai cetățenie română și domiciliul stabil în România, iar intervalul de vârstă în care este nevoie să te încadrezi pentru acordarea creditului este între 18 și 70 de ani.

Principalele avantaje ale sistemului de rate Credex (H2)

Este rapid și ușor de accesat si acordat. Primesti creditul chiar daca ai venit mic sau esti pensionar. Nu faci copii nenumărate după toate actele din casă și nici nu aștepți o veșnicie să ți se aprobe. E o variantă care te ajută să intri rapid în posesia cumpărăturilor și – foarte important – te scutește de un drum în plus. Față de creditele pentru care trebuie să te deplasezi la sediul băncii, Credex vine la tine, prin intermediul creditului 100% online, apoi îți livrează și cumpărăturile la ușă, iar in cazul creditului in magazin pleci cu produsele imediat dupa aprobare Simplu ca bună ziua, nu?

Valoarea creditului este una generoasă, ce îți permite să cumperi și produse la care pana acum nu te gandeai. Cu siguranță pui de multe ori ochii pe electrocasnice sau produse electronice de calitate superioară, care își fac excelent treaba, dar vin și cu un preț puțin mai ridicat. În general, când este vorba de o investiție pentru tine și casa ta, nu ar trebui să fie nevoie să sacrifici calitatea, însă dacă nu ai toți banii la îndemână sau i-ai rezervat deja pentru altceva, preferi sa nu mai faci achiziția. Insa, prin Credex poți să-ti cumperi tot ceea ce iti doresti avand la dispozitie o limita de cumparaturi de de până la 20.000 de lei online și 30.000 de lei din magazine.

Ai o perioada indelungata de rambursare, de pana la 60 de luni, asta înseamnă că nu mai trebuie să-ti faci griji cu privire la faptul că ai de returnat creditul într-o perioadă foarte scurtă.

Cumpără în rate prin Credex de la Altex și Media Galaxy, astfel încât să îți poți pune în coș toate produsele preferate, fără grija banilor.