(P) Orașe imperiale și sate beduine din Maroc, de văzut într-un circuit exotic

Cu o puternică aromă de exotism, Maroc te cheamă să-i descopei souk-urile pline de culoare cu tarabe pline de ceai de mentă, străzile ticsite de îmblânzitori de cobre, palatele cu arhitectură islamică și medinele antice fabuloase din orașele de coastă. Descoperă Maroc și capitalele imperiale într-un circuit exotic de 10 zile, de la Europa Travel, la tariful imbatabil de 709 euro/persoană!

Casablanca și Marrakech, între tradiții și modernitate

Casablanca îți stârnește curiozitatea, iar acest lucru se întâmplă mai ales pentru că sigur l-ai văzut în celebrul film cu același nume, al regizorului Michael Curtiz. Capitală imperială, Casablanca se laudă cu un centru istoric împânzit de palate elegante ridicate în timpul dominației franceze, reflectnd un stil arhitectural unic ce se regăsește numai aici.

Plimbă-te în Medina Antică împrejmuită de clădiri din secolul al XIX lea, împărțită în străzi înguste și pietruite ce te conduc către ultimele rămășite ale cetății medievale din secolul al XVIII lea. Cea mai frumoasă parte a orașului, după reconstrucția franceză, este chiar Piața Mohamed V marcată printr-un turn cu ceas, palate în stil persan, coloane din piatră cu mozaicuri deosebite și arcade elegante. Simbolul orașului este Moscheea Hassan II, cea mai mare din țară cu cel mai înalt minaret din lume, ce îți oferă priveliști spectaculoase spre Oceanul Atlantic.

Capitala Imperială și Orașul Roz al Marocului, Marrakech este un loc al contrastelor încântătoare aflat la limita dintre Munții Atlas și deșertul Sahara. Cele mai multe dintre clădiri au fost ridicate în timpul protectoratului francez, însă vei găsi aici și construcții islamice ce funcționau ca mandrasas, moschei și souk-uri tradiționale. Cele mai aglomerate locuri ale orașului sunt încântătoarele Medina Antică și Piața Jemaa el Fnaa, ce fac parte din patrimoniul mondial UNESCO, datorită tradițiilor bine păstrate aici.

Fă shopping în bazarul plin de tarabe cu obiecte tradiționale, ascultă-i pe cântăreții din triburile Gwana, fă-ți un tatuaj cu henna și participă la 'show-urile' cu îmblânzitori de cobre. Opțional, poți să te relaxezi pe una dintre cele mai frumoase plaje în orașul Essaouira și tot aici să vezi câmpurile unde caprele stau cățărate în arborii de argan.

Mergi pe urmele beduinilor

Iar dacă vrei să afli mai multe lucruri despre cultura beduină poți chiar să petreci o noapte într-un trib în Ouarzazate, dincolo de care se întinde vastul Sahara, oraș celebru pentru castelele de nisip Taourirt și Tifoultout. Sau în Erfoud, supranumit și 'poarta de intrare în deșert', unde te poți aventura pe dunele aurii fie într-un jeep-safari sau pe cămilă, până la Merzouga.

În Rabat și Fez, vei desscoperi numeroase situri istorice de la medine antice la palate islamice, hammam-uri mozaicate, kasbah-uri, moechei și până la medine și souk-uri tradiționale, multe dintre ele parte din patrimoniul mondial UNESCO.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuite exotice 2018

Circuit Maroc – Capitalele Imperiale – tarif 709 Euro/persoana, 10 zile (2 nopti in Cassablanca, 2 nopti in Marrakesh, 1 noapte in Merzouga, 1 noapte in Ouarzazate, 2 nopti in Fez, 1 noapte in Rabat) cazare cu mic dejun si cina la hoteluri de 3*-4*, transport avion, tururi si excursii conform program, ghid, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407