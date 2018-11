Alegerea unei tinute poate fi problematica, datorita diferentei de temperaturi dintre interior si exterior, dar si a locatiei in care vei petrece. In general, se doreste ca outfit-ul pentru aceste ocazii sa fie spectaculos, adaptat situatiei, dar si comod. Nu este de mirare ca doamnele si domnisoarele petrec atat de mult timp prin magazine, cautand articolele vestimentare, dar si accesoriile ideale! In acest articol vei descoperi sugestii de tinute pentru cele mai frecvente tipuri de petrecere de iarna, pentru a-ti face o idee mai clara in legatura cu lista de cumparaturi!

Iata cum sa te imbraci tinand cont de locul in care vei petrece

Un restaurant elegant

In cazul in care alegi sa petreci in aceasta iarna intr-un restaurant elegant, tinuta ta trebuie sa fie una deosebita. Este recomandat sa imbraci o rochie de lungime medie sau deasupra genunchilor (nu foarte scurta, insa), care poate avea aplicatii stralucitoare sau in nuante de auriu ori argintiu. Bineinteles, daca preferi un stil mai simplu, rochia poate avea o culoare uni si sa obtii un efect spectaculos al tinutei prin intermediul accesoriilor. Gasesti pantofi eleganti, precum cei din poza, pe site-ul the5thelement, confectionati cu o mare atentie la detalii, pentru a pune in valoare orice femeie care ii incalta! O pereche de cercei si o bratara care urmeaza aceeasi tematica se vor potrivi perfect outfit-ului de petrecere. Nu uita de o geanta plic ori de o poseta frumoasa, iar pentru deplasarea catre restaurant, o haina de blana naturala sau artificiala iti va oferi un aer distins si gratios!

In club

In general, persoanele tinere aleg sa ia parte in seara de Revelion, dar si de Craciun sau Sfantul Andrei, la petreceri organizate in cluburile de noapte. Aici au ocazia sa danseze si sa se simta bine alaturi de gasca de prieteni, iar tinutele trebuie sa fie pe masura! Daca si tu ai un astfel de plan, trebuie sa stii ca un outfit ideal pentru aceasta ocazie este compus din articole confortabile, care sa iti permita sa te misti in voie, dar si deosebite, pentru a avea o imagine de invidiat! Asadar, o salopeta cu spatele gol ori cu decolteu, dintr-un material fin, asortata cu o pereche de botine cu toc poate fi alegerea cea mai buna! Stilizeaza tinuta printr-o accesorizare delicata, in caz contrar, cerceii sau bratarile groase, grele, iti vor provoca un disconfort pronuntat din cauza caldurii si a miscarii continue. Pentru a tine la indemana telefonul, cheile, banii si alte lucruri utile, alege o poseta care se poate transforma in borseta, prin intermediul curelei. Astfel, o poti aseza in jurul taliei si nu va trebui sa iti faci griji in privinta ei!

Acasa

Foarte multe petreceri in aceasta perioada au loc chiar acasa, unde toti invitatii de pot simti confortabil si lejer, accentul fiind pus pe voia buna. Fie ca iti chemi rudele si prietenii apropiati la tine acasa, fie ca esti invitata in locuinta cuiva, este clar ca tinuta ta trebuie sa fie, mai degraba, una comoda. Asta nu insemna ca nu poti arata superb, ci doar ca nu este cazul sa te incalti cu pantofi cu toc stralucitori sau cu rochii somptuoase. Mai degraba, incearca sa gasesti o tinuta smart casual, compusa din: jeansi sau pantaloni, alaturi de o bluza sau un top mai festive, iar in picioare poti purta o pereche de ghete din piele, fara toc.

Tu cum alegi sa te imbraci la petrecerile din aceasta iarna?