În gama produselor Fertilovit concepută special pentru persoanele care se interesează de planificarea venirii pe lume a unui copil, există o varietate de suplimente alimentare sub formă de capsule, pentru bărbați și pentru femei. Dintre acestea, pe site-ul Bioo.ro vei regăsi produsele Fertilovit F35 Plus pentru femei și, de asemenea, produsele Fertilovit F Endo, Fertilovit F FTHY și Fertilovit F PCOS. În ceea ce privește adjuvantele pentru fertilitate în cazul bărbaților există pe site produsele Fertilovit M Plus și Fertilovit MT.

Ingredientele active din fiecare supliment din această gamă pentru viitorii părinți sunt selecționate cu atenție, fiind îmbinate într-o așa măsură încât mama să dezvolte o sarcină sănătoasă, iar tatăl să poată beneficia de dezvoltarea potrivită a spermatozoizilor.

Fertilovit F35 Plus este un supliment nutritiv pentru femeile de peste vârsta de 35 de ani, care sunt doritoare de a deveni mame

Se știe că peste un anumit prag de vârstă, unor femei le vine mai greu din punct de vedere fizic să devină mame. Însă, acest produs 100% natural format din acid folic și Coenzima Q10 asigură doza minerală și de vitamine necesară dezvoltării sarcinii și, ulterior, dezvoltării fătului, chiar și la femeile trecute de 35 de ani.

Datorită conținutului mare de folati, se contribuie la reducerea riscului de afecțiuni ale tubului neural. Efectele cele mai bune sunt obținute de către femeile doritoare de a fi mame dacă produsul se administrează pentru cel puțin o lună de zile înainte de concepție și până la 3 luni de zile după momentul concepției. De asemenea, vitamina C conținută de acest supliment pentru fertilitate este vitală dezvoltării sarcinii.

Produsul Fertilovit F PCOS este indicat în cazul femeilor care doresc să aibă bebeluși, dar în cazul cărora se pune problema ovarelor polichistice

Mixul formidabil de minerale, vitamine și acizi grași omega 3 împreună cu o doză mare de acid folic și N-acetil-L-cisteină este un adevărat cocktail pentru sănătate în tratarea acestei probleme feminine. Astfel, prin administrarea produsului organic, femeilor cu probleme de fertilitate li se asigură mai multe șanse de a concepe.

Nu în ultimul rând, un reprezentant de bază al gamei Fertilovit pentru fertilitatea bărbaților este produsul Fertilovit M Plus. Acesta este adresat celor care au probleme cu calitatea lichidului seminal sau alte afecțiuni genitale. Formula patentată de antioxidanți, seleniu, vitamina C, zinc și L-carnitina, alături de alte ingrediente bine alese, și-a dovedit eficiența odată cu lansarea pe piață a produsului pentru viitori tați. Fiecare dintre aceste substanțe active contribuie la o fertilitate normală, la o mai bună reproducere și la menținerea în stare normală a nivelului de testosteron din sânge.

Așadar, gama Fertilovit pentru bărbați și femei este recomandată de specialiști și de doctori în ceea ce privește soluționarea problemelor de fertilitate în cazul cuplurilor care își doresc să aibă copii, în ciuda piedicilor hormonale.