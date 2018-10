Ponderea cea mai mare a pacientilor PlazaDent este reprezentata de persoanele care cauta solutii pentru implant dentar in Bucuresti si pentru protetica dentara. Alte servicii incluse in activitatea zilnica a cabinetului medical includ: tratamentele de chirurgie orala, ortodontie, igienizare dentara, estetica dentara, endodontie – lista nu este una exhaustiva, serviciile PlazaDent, cabinet stomatologic in sector 6, Bucuresti, fiind cu mult mai numeroase.

Servicii premium oferite de cabinet stomatologic sector 6

La modul general, toate serviciile oferite de cabinetul stomatologic includ caracteristici fundamentale care contureaza profesionalismul desavarsit: calitatea actului medical, siguranta pacientului, utilizarea unui echipament performant. Pentru ca actul medical sa poata fi realizat in cele mai bune conditii, PlazaDent a achizitionat echipament tehnologic de ultima generatie, precum laserul EPIC, util inclusiv in procedurile parodontale.

Tratamente de chirurgie orala

Tratamentele de chirurgie orala sunt, in cele mai multe cazuri, motiv de teama pentru pacienti, un sentiment nejustificat in randul celor care necesita astfel de interventii in cadrul PlazaDent. Indiferent ca este vorba despre extractii dentare, rezectii apicale sau cu chistectomie, incizii si drenaj, gingivectomie, chiuretaje subgingivale sau alte manopere care necesita interventii chirugicale, durerea este ultimul lucru la care ar trebui sa se gandeasca pacientul.

Implantologie PlazaDent

Implanturile reprezinta in acest moment cea mai buna metoda utilizata in cazul pacientilor care se confrunta cu lipsa dintilor. In principiu, impune interventii chirugicale minim invazive, realizate sub anestezie locala, prin urmare, fara durere. Fiind realizat din titan, implantul nu va fi respins de organism, deoarece acest metal este biocompatibil cu organismul uman.

La modul concret, implantul sustine lucrari protetice si are o rata de succes mai mare de 95-97%, potrivit unor studii realizate la nivel mondial. Spre deosebire de alte cabinete stomatologice, PlazaDent include in oferta sa pentru implanturi dentare, periodic, reduceri substantiale. De exemplu, implantul Dentar IBS – Dental Magicore are un discaunt de 105 EUR in acest moment, iar oferta „implant dentar intr-o zi', include sase implanturi dentare cu un pret mai mult decat avantajos.

Ortodontie PlazaDent

La cabinetul stomatologic ajung si pacienti nemultumiti de pozitia defectuoasa a dintilor sau care se confrunta cu malocluzie. In astfel de cazuri, recomandarea medicilor se materializeaza in aparate ortodontice pe care pacientii, adulti sau copii, trebuie sa le poarte o anumita perioada de timp. In functie de caz, se recomanda aparate dentare fixe sau mobile. Fiind deosebit de eficiente, aparatele dentare fac posibila realinierea dentara. Mai mult, contribuie la reantrenarea muschilor si influenteaza cresterea maxilarelor.

Parodontologie

O alta categorie de persoane pe care PlzaDent le poate include in portofoliul de clienti este reprezentata de cei care experimenteaza afectiuni ale gingiilor – in unele cazuri atat de grave incat pot duce la boala parodontala, cea mai frecventa cauza a pierderii dintilor. Pe langa faptul ca specialistii PlazaDent aplica tratamente optime pentru tratarea bolii, contribuie la prevenirea acesteia prin detartraj eficient si optim realizat.

Estetica dentara

Faptul ca prezentul impune chiar si o prezenta fara repros in societate a determinat numeroase persoane sa fie mai atente la modul in care arata. De astfel, preocuparea de a arata bine a devenit o constanta pentru multi – aspect care include pana si zambetul. Un zambet atractiv poate fi obtinut tot in cabinetul de stomatologie, prin aplicarea de fatete si coroane dentare, Snap On Smile (element estetic provizoriu utilizat in timpul restaurarilor de implant), albirea dintilor.

Endodontie si protetica dentara

Specialistii PlazaDent asigura si servicii de endodontie, tratand afectiuni care creaza probleme in interiorul dintilor. Pe de alta parte, medicii asigura proceduri de protetica dentara concentrate pe aplicarea protezelor dentare fixe sau mobile, in functie de caz.

Dupa cum s-a mai mentionat anterior, lista de servicii stomatologice pe care PlazaDent.ro le ofera este cu mult mai generoasa, mii de pacienti care au trecut pragul cabinetului in toti anii de functionare sustinand motivat rezultatele foarte bune de care s-au bucurat.