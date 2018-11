In acest sens, o solutie mult mai avantajoasa care iese in intampinarea persoanelor interesate de proiecte case, care vor sa demareze rapid lucrarile de constructii o reprezinta achizitionarea unui proiect de casa gata facut, care sa corespunda cu cerintele viitorului proprietar. Desigur, aceasta poate fi adaptat pe alocuri, in cazul in care exista anumite incompatibilitati si neajunsuri. In cazul in care inclini balanta spre aceasta varianta, trebuie sa stii ca vei avea parte de o serie de avantaje.

In primul rand, aceasta varianta este si cea accesibila. Practic, nu mai trebuie sa te adresezi unui arhitect care sa se dedice anume proiectului tau de la A la Z, ci este indeajuns sa apelezi la o firma de proiectare constructii civile care pune la dispozitie oferte de proiecte gata facute, proiecte case mici, proiecte de casa cu etaj, proiecte de casa parter, proiecte de casa parter si mansarda etc. Diferentele de pret pot fi substantiale, acestea fiind desigur determinate de dimensiunile si complexitatea proiectului solicitat.

De asemenea, din ziua in care ai cumparat proiectul de casa dorit, poti da startul lucrarilor de constructie. In cazul unui proiect conceput de la zero, lucrarile de constructie a casei sunt demarate mai tarziu, iar finalizarea casei mult visate se poate intinde pe o perioada indelungata de timp. Pe de alta parte, atunci cand dispui de fonduri substantiale si timp suficient, poti merge pe varianta unui proiect unic, personzalizat care iti ofera posibilitatea de a obtine casa care sa te reprezinte cu fidelitate si care sa poarte amprenta ta.

Revenind la capitolul de interes, respectiv alegerea proiectului de casa adecvat, exista o serie de aspecte de care trebuie sa tii cont pentru a avea siguranta ca vei avea o locuinta pe gustul tau. Iata despre ce este vorba!

Modelul de casa

Esti adeptul caselor traditionale sau a celor cu un design modern? Poti folosi drept sursa de inspiratie si alte case care ti-au atras atentia. De pilda, daca ti-a ramas gandul la una dintre casele pe care le-ai vazut in ultima vacanta, poti alege un model de casa care se apropie de aceasta.

Tot in acest punct trebuie sa te hotarasti daca vrei o casa cu mansarda, cu etaj sau doar cu parter. Poti alege unul dintre acele proiecte case mici sau case cu parter si mansarda oferite de smarthomeconcept.ro, o companie specializata in acest domeniu. Cele dispuse pe un singur nivel prezinta un grad sporit de eficienta energetica si te ajuta sa economisesti, incepand cu autorizatia de construire si terminand cu impozitul anual pe locuinta. De asemenea, in cazul unei extinderi, aceasta se poate realiza fara prea multe cheltuieli sau batai de cap, cu posibilitatea de a anexa anumite incaperi, atunci cand suprafata de teren permite acest lucru.

Functionalitatile locuintei

Dincolo de aspectul casei tale, trebuie sa te gandesti si la functionalitatile pe care doresti sa le cumuleze aceasta. Iti doresti un garaj spatios, o piscina in care sa te racoresti in zilele toride ale verii sau un foisor unde iti poti invita pritenii? Sau poate ti le doresti pe toate laolalta. In acest caz, este esential sa te asiguri ca acestea sunt incluse inca de la inceput in proiectul de casa. Tine cont de nevoile si dorintele membrilor familiei tale si discuta apoi cu specialistul pentru a-ti furniza cele mai bune solutii de integrare a functionalitatilor dorite.

Mai mult decat atat, atunci cand alegi sau concepi un proiect de casa, trebuie sa iei in calcul numarul de camere, amplasarea lor, dimensiunile fiecareia in parte etc. Proiectul de casa potrivit este cel care cuprinde toate aceste detalii care redau indeaproape necesitatile si preferintele familiei tale.

In concluzie, atunci cand iti doresti o solutie rapida si convenabila, proiectul de casa standard, gata facut este ideal. Daca dimpotriva, doresti sa iti pui tusa personala asupra conceptului de casa si totodata sa ai parte de o locuinta unica, este mai indicat sa soliciti ajutorul unei firme de proiectare care va pune pe hartie casa la care visezi.