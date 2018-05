(P) Rhodos: destinația perfectă pentru această vară

Rhodos este cu siguranță cel mai ”fierbinte” punct al Europei, fiind înzestrat cu peste 300 de zile însorite pe an și un număr generos de plaje cu nisip auriu – prilej excelent să-ți rezervi aici un sejur la începutul sezonului estival.

Rhodos este un paradis – al plajelor și al istoriei. Din cele mai vechi timpuri, cea mai mare insulă din Dodecanez a fost dorită de numeroase popoare. Rhodos găzduia una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, vestitul Colos Helios care domina intrarea în portul Mandraki de astăzi, dar care din păcate a fost distrusă în urma unui cutremur în anul 226 î.er.n.

Golful și Plaja lui Anthony Quinn

Într-o croazieră din orașul Rhodos poți porni spre cel mai popular loc al insulei: Golful Anthony Quinn, nume pe care l-a primit abia după ce aici s-au turnat mai multe scene din filmul The Guns of Navarone – Tunurile din Navarone, în care vestitul Quinn a jucat rolul Colonelului Andrea Stavros. Pe numele vechi, plaja Vagies se află la numai 15 km distanță de capitală, fiind ascunsă între stânci învelite în măslini sălbatici. Golful are ape adânci și sunt de un albastru-turcoaz ideale pentru sesiuni de scufundări.

Cele trei situri antice importante

Turiștii care vor să pornească pe urmele dorienilor nu pot rata un tur complet al insulei Rhodos, alături de Europa Travel, în care sunt bifate cele trei orașe antice: Yalissos, Kamiros și Lindos. Siturile arheologice încă pastrează sanctuarele închinate zeilor și ruine ale unor temple cu arhitectură clasică în stil tipic dorian, ce domină împrejurimile. Dintre toate, Lindos este fără îndoială cel mai bine păstrat oraș antic, cu impresionanta Acropolă (a doua ca importanță în Grecia după cea din Atena), cocoțată pe cel mai înalt vârf al satului alb.

Locul unde Egeea se întâlnește cu Mediterana

Dornic de relaxare la soare sau din contră pasionat de windsurfing? Nu poți alege? Atunci locul perfect pentru tine este Prassonissi, o mică limbă de nisip auriu ce desparte Egeea de Mediterană, aflată în zona de sud a insulei Rhodos. În funcție de vânt, pe o parte marea este calmă și azurie, iar pe cealaltă valurile spumoase capătă nuanțe de albastru-călimară fiind perfecte de îmblânzit.

Nopți albe în Faliraki

Cea mai animată stațiune din Rhodos, Faliraki se laudă cu o plajă generoasă din nisip alb și ape turcoaz, ce poartă distincția de ”Blue Flag”, datorită numeroaselor facilități turistice. Linia de coastă este presărată cu numeroase taverne pescărești, baruri de noapte și club-uri moderne ce organizează beach party-uri până la ivirea zorilor.

