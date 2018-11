(P) Sărbătoarea cireșilor înfloriți. Circuit în Țara Soarelui Răsare, de la Europa Travel

Japonia este una dintre cele mai interesante țări din lume, atât din punct de vedere al culturii, istoriei și tradițiilor, cât și din cel al tehnologiei și modernității …

Dacă vrei să descoperi Țara Soarelui Răsare în perioada Sakura îți poți face încă de pe acum planuri de vacanță pentru anul viitor. Profită de ofertele speciale pregătite de turoperatorul Europa Travel și rezervă din timp un circuit în Japonia.

Japonia cireșilor în floare

Japonia cireșilor în floare

Obiceiul Hanara adică privitul florilor de cireși datează încă din Perioada Nara când nobilimea și membrii Casei Imperiale obișnuiau să iasă în parcurile nipone pentru a contempla măreția petalelor delicate și a marca trecerea de la iarnă la primăvară. Abia în Perioada Edo, Hanara a devenit un fel de sărbătoare națională primind denumirea de Sakura, astăzi festivalul fiind astăzi unul dintre cele mai cunoscute și fascinante din toată lumea. Potrivit japonezilor, Sakura nu este un simplu eveniment ci această sărbătoare este întâlnită în artă, în ritualul ceaiului, pe kimono-urile gheișelor sau în origami (arta împachetării hârtiei).

În cadrul circuitului de 11 zile în Japonia, de la Europa Travel ai ocazia să vizitezi locurile unde se dă startul înfloririi cireșilor, vei face turul orașului Tokio, metropola futuristă unde știința se intersectează cu tradiția, vei străbate pitoreasca regiune Hakone, te vei opri în Kyoto, inima culturală a Japoniei și vei face o escapadă culturală în Osaka.

În plus, turoperatorul Europa Travel îți propune ca în turul Japoniei să descoperi opțional și locuri ca Nikko, un oraș străbătut de izvoare termale, unde vechii shoguni obișnuiau să-și recapete puterile, și Nara, fosta capitală a Japoniei medievale.

Între tehnologie, spiritualitate și cultură

În Tokyo, orașul luminilor nu poți rata cele mai importante simboluri nipone. Pornește pe urmele împăraților explorând impresionantele grădini exotice ale Palatului Imperial, dar și la Templul Meiji, un important mausoleu ridicat pentru Împăratul Meiji și soția sa. Cu bulevardele sale largi ticsite de zgârie nori luminați și atmosfera trepidantă în orice moment al zilei, Tokyo poate fi un oraș destul de acaparant, dar chiar și așa îți poți găsi liniște în Templul Asakusa Kannon, unul dintre cele mai venerate lăcașuri de cult budhiste din Japonia.

Cele mai pitorești locuri din Japonia

Circuitul de la Europa Travel continuă cu turul regiunii Hakone, unde te vei îndrăgosti pe viață de peisajele armonioase ale Japoniei .. văi acoperite de cireși sălbatici și flori exotice, craterele fumegânde ale vulcanilor, lacurile cristaline Ashi și Kawaguchi, izvoarele firbinți ce traversează stațiunea Atami și bătrânul Fuji-san, cel mai mare și venerat munte al Japoniei, toate fac ca Hakone să fie considerată cea mai pitorească și frumoasă regiune a țării.

Ajuns în Kyoto vei lua contact cu frumoasele tradiții nipone, iar turul orașului îți va scoate în cale clădirile medievale cu acoperișuri roșii, templele budhiste și pagodele aurite, miile de porți Tori de la Altarul Fushimi Inari Shrine și pădurile dese de bambus unde te poți pierde la propriu.

Poți lua parte la festivalul ceaiului și la dansul gheișelor, să împachetezi origami ori pur și simplu să lansezi un lampion pe malul lacului ce înconjoară veneratul Templu Kinkaku-ji, construit în baza principiilor feng-shui.

Ultima parte a circuitului de la Europa Travel îți descoperă orașul Osaka dominat de cel mai mare castel clădit în Japonia medievală și de Umeda Sky, o clădire fururistă compusă din două turnuri unite printr-o pasarelă de unde ai parte de priveliști uimitoare asupra orașului.





